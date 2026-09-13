Kekin: Država uvodi roditeljima novi reket. Ako želite da dijete trenira, morate platiti pregled

Saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin upozorila je da novi pravilnik Ministarstva zdravstva, koji propisuje opsežne zdravstvene preglede za djecu uključenu u klupski sport, roditeljima nameće novi trošak, dok javni zdravstveni sustav nema kapaciteta te preglede provesti.

Prema njezinim riječima, gotovo sva djeca koja treniraju u sportskim klubovima, uz iznimku šaha, biljara, golfa i kuglanja, morat će jednom godišnje obaviti pregled koji uključuje EKG, spirometriju, vađenje krvi, jetrene i bubrežne probe, kontrolu glukoze i urina. Kekin tvrdi da se isti opseg pretraga propisuje bez obzira na dob djeteta, vrstu sporta, intenzitet treninga i individualni zdravstveni rizik.

Kao primjer navela je zdravu učenicu šestog razreda koja dvaput tjedno trenira odbojku, a koja bi po novim pravilima svake godine morala vaditi krv, kontrolirati jetru i bubrege te raditi spirometriju. Takav pregled, prema podacima koje je iznijela, roditelje stoji između 70 i 90 eura po djetetu.

Zagreb: Ivana Kekin o obaveznim zdravstvenim pregledoma za djecu sportaše | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Kekin posebno problematičnim smatra to što država preglede propisuje kao obvezne, ali nije osigurala da se mogu obaviti u javnom sustavu niti da ih plaća HZZO.

- Ako želite da vam dijete trenira, pregled morate obaviti i sami platiti. Oni koji imaju novca platit će privatnoj poliklinici, a oni koji ga nemaju morat će dijete ispisati iz sporta. To je novi reket za roditelje - poručila je.

Upozorila je i da takva mjera dolazi u trenutku kada Hrvatska već ima velik problem s pretilošću djece. Navela je podatak da 36 posto osmogodišnjaka ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu te ustvrdila da bi država, umjesto uvođenja novih prepreka, trebala poticati što veći broj djece na bavljenje sportom.

Kekin pritom ne osporava potrebu za zdravstvenim pregledima djece koja treniraju, nego smatra da bi njihov opseg morao ovisiti o dobi, vrsti sporta, razini opterećenja i individualnim faktorima rizika. Istaknula je da se u nizu europskih država kod zdrave djece najprije koriste zdravstveni upitnici i procjena rizika, dok se laboratorijske i druge dodatne pretrage provode tek kada za njih postoji medicinska indikacija.

- Ne postoji medicinsko opravdanje da svako zdravo dijete jednom godišnje vadi krv i kontrolira jetru samo zato što dvaput tjedno igra košarku ili odbojku - rekla je.

Zagreb: Ivana Kekin o obaveznim zdravstvenim pregledoma za djecu sportaše | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Posebno se osvrnula na sastav radne skupine koja je izrađivala pravilnik. U njoj je, tvrdi Kekin, sudjelovao Tomislav Madžar, vlasnik Poliklinike Vaš pregled, jednog od privatnih pružatelja takvih pregleda. Madžar je potom u javnom savjetovanju upozorio da će širi opseg pretraga povećati cijenu pregleda te predložio da trošak preuzme HZZO.

Kekin smatra da to otvara pitanje sukoba interesa i pogodovanja privatnom sektoru.

- Privatnik koji od tih pregleda zarađuje sudjelovao je u određivanju njihova obveznog opsega. Država propiše široku uslugu, javni sustav je ne može pružiti, a roditeljski novac završava kod privatnika - ustvrdila je.

Dodala je da bi prebacivanje troška na HZZO, bez prethodne stručne revizije pravilnika i jačanja javnih kapaciteta, privatnim poliklinikama moglo osigurati stabilne višegodišnje prihode iz zdravstvenog proračuna.

Kekin zato traži hitnu reviziju pravilnika. Smatra da bi pregledi morali biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima, dok bi laboratorijske i druge dodatne pretrage trebalo provoditi samo kada su medicinski opravdane. Pregledi koji su doista potrebni, dodaje, trebali bi biti dostupni u javnom sustavu i plaćeni iz javnih sredstava.

Na konferenciji joj se pridružio i saborski zastupnik Damir Bakić, koji je poručio da bi društvo trebalo uklanjati prepreke djeci i mladima za bavljenje sportom, a obvezni zdravstveni pregledi za njih bi, prema njegovu mišljenju, morali biti besplatni.