Država vam želi provjeravati lozinke, kopirati računala i podatke bez sudskog naloga

Trenutačno su u javnom savjetovanju izmjene Općeg poreznog zakona do 18. listopada. Porezna uprava skandalozno traži pristup svim elektroničkim podacima poreznih obveznika, sve šifre i kopiranje sadržaja cijelog računala. Ako prođe, zakon bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2026.

Ministarstvo financija priopćilo je da se izmjene zakona rade zbog usklađivanja s novim Zakonom o fiskalizaciji. Realizacija projekta Fiskalizacija 2.0 - Implementacija sustava za bezgotovinsko plaćanje putem eRačuna s integriranom e-arhivom te naprednog online knjigovodstva u sustavu PDV-a, zahtijeva izmjene niza poreznih propisa, uključujući i izmjene u oporezivanju PDV-om kako bi se stvorio pravni okvir za razmjenu eRačuna između poreznih obveznika na nacionalnoj razini te preduvjeti za izvješćivanje o transakcijama koje se obavljaju između poreznih obveznika.

Na posebnom udaru je članak 67. koji jasno kaže kako podatke u elektroničkom obliku moraju dostaviti "porezni obveznici i osobe koje za poreznog obveznika vode poslovne knjige. Prema izmijenjenom zakonu postoji dodatak koji glasi: kao i druge osobe koje raspolažu dokumentima, drugim evidencijama odnosno podacima koji izravno ili neizravno utječu na utvrđivanje porezne osnovice.

Trenutačni zakon jasno propisuje da se poreznim tijelima na zahtjev moraju dostaviti sve poslovne knjige, evidencije, izvješća i druge digitalne podatke relevantne za utvrđivanje porezne osnovice te omogućiti pristup softveru, hardveru i bazama podataka koji se koriste u vođenju tih evidencija.

Policija pozvala građane da zamijene istekle osobne iskaznice kako bi se izbjegle gužve | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Izmjena zakona donijela bi ove novine: Porezno tijelo može kopirati podatke u elektroničkom obliku i izvršiti ili zatražiti izradu vjerodostojne kopije cijelog medija i zatražiti ključeve za šifriranje ili lozinke za šifriranje ako su potrebni za pristup podacima ili čitljivost podataka, ali samo ako podaci izravno ili neizravno utječu na utvrđivanje porezne osnovice. Porezno tijelo može kopirati podatke, dokumente i druge evidencije. Ako se službeno kopiraju podaci, dokumenti i evidencije, svaki primjerak mora biti vidljivo označen i datiran datumom kopiranja.

Članak 123

Promijenio bi se i članak 123 po kojem je porezno tijelo obvezno podnijeti prijavu nadležnom tijelu ako se tijekom poreznog nadzora pojavi sumnja da je porezni obveznik počinio kazneno djelo ili prekršaj.

Izmjenom, Porezna uprava ima pravo zatražiti i prikupiti sve potrebne podatke, dokumente i evidencije koje su važni za utvrđivanje poreznog kaznenog djela, što uključuje i traženje podataka od drugih nadležnih tijela ili tvrtki koje su po posebnim zakonima odgovorne za čuvanje i držanje takvih podataka i dokumenata. To bi moglo uključivati podatke koje imaju banke, telekomunikacijske mreže itd.