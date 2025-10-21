Državna tvrtka platila detektiva da prati radnika koji putuje s Krka u Zagreb. Šokirali su se!

Umirovljenik iz Zagreba (64) dosjetio se kako "zaraditi" više novca, ali nije mu baš pošlo za rukom. Zagrebačko tužiteljstvo optužilo ga je da je tri godine, dok je još bio u radnom odnosu, držao u zabludi poslodavca kako bi si pribavio nepripadnu materijalnu korist.

Osumnjičeni je od 1. lipnja 2017. do 30. srpnja 2020. neistinito naveo poznatoj državnoj tvrtki da prebiva od 12. svibnja u Šilu na otoku Krku, a živio je na zagrebačkom Trnju. Dobivao je od poslodavca naknadu za prijevoz na relaciji Šilo - Zagreb i tijekom tri godine, mimo zarađene plaće, zaradio još 24.540 kuna. Time je počinio kazneno djelo protiv imovine - prijevarom.

Tužiteljstvo za njega predlaže osam mjeseci zatvora s trogodišnjim rokom kušnje te da mu se oduzme 3.257 eura protupravno stečenih.

- Živim u Šilu, a radim u Zagrebu i svaki dan putujem na posao s Krka u Zagreb. Dakle, ne živim na Trnju - negirao je optužbe umirovljenik u tužiteljstvu nastojeći sve uvjeriti kako za odlazak na posao i s posla kući svakodnevno prevali po 350 kilometara.

No, poznata državna tvrtka angažirala je detektivsku agenciju. Direktor detektivske agencije, bivši djelatnik SOA-e, u svom izvješću sačinjenom kroz radnje promatranja, pratnje te fotografskog snimanja na javnom mjestu je naznačio da okrivljeni živi u Zagrebu. Prilikom praćenja je utvrdio i da je jedino u dva navrata, dva dana, osumnjičeni nije bio na Trnju dok ostale dane jest.

Nastavno na sve utvrđeno, zagrebačko tužiteljstvo je prije podizanja optužnice ispitalo i dvojicu svjedoka - člana Uprave te državne tvrtke kao i voditelja ureda za unutarnju kontrolu poslovanja.