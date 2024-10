Državne nekretnine odgovorile Maji Đerek: 'Odbila je mjesto pomoćnice direktora Sektora'

Maja Đerek navodi da je prisiljena pokrenuti sudsku ovrhu kako bi se vratila na posao, jer Državne nekretnine ne poštuju pravomoćnu sudsku presudu kojom je njezin otkaz proglašen nezakonitim i koja nalaže njezin povratak na radno mjesto.

Na to su reagirali i iz Državnih nekretnina, a njihovu reakciju prenosi N1.

"Đerek odbila radno mjesto pomoćnice direktora Sektora.

Državne nekretnine d.o.o. zaprimile su sudsku odluku dana 24. rujna 2024. te su bez odgode pokrenule postupak mirnog rješenja na način da je kontaktiran odvjetnik Maje Đerek s prijedlogom održavanja zajedničkog sastanka, što je Đerek odbila i zahtijevala svoju pisanu komunikaciju s poslodavcem te je u ime poslodavca komunikaciju preuzela direktorica Sektora za pravne poslove i ljudske potencijale kao i u svim drugim slučajevima komunikacije s radnicima.

Nadalje, radno mjesto direktora Sektora za poslovne prostore, na kojem je Maja Đerek bila zaposlena, ukinuto je reorganizacijom provedenom u siječnju 2024. godine te nije moguć povratak radnice na navedeno radno mjesto. Kako je sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci u tom slučaju poslodavac dužan vratiti radnicu na rad na drugo odgovarajuće radno mjesto, poslodavac je pokrenuo postupak mirnog rješenja spora u namjeri da u dogovoru s radnicom pronađe odgovarajuće radno mjesto koje joj može ponuditi, a koje bi joj bilo prihvatljivo.

'Đerek odbila ponuđeno slobodno radno mjesto'

Izbor drugog odgovarajućeg radnog mjesta je na poslodavcu, pri čemu to radno mjesto mora odgovarati stručnoj spremi, iskustvu i kvalifikacijama radnice. Isto ovisi i o dostupnim slobodnim radnim mjestima jer poslodavac ne može proizvoljno micati radnika koji je zaposlen na nekom radnom mjestu jer bi sada na to radno mjesto trebao/želio vratiti radnicu, ako za to nisu ispunjeni zakonski uvjeti. U postupku mirnog rješenja spora, poslodavac je sukladno zahtjevima radnice istoj dostavio važeće interne akte te odgovorio na sve zahtjeve radnice i ponudio joj povratak na rad na odgovarajuće radno mjesto i to radno mjesto pomoćnika direktora Sektora za pravne poslove i ljudske potencijale. Đerek je u svojem zahtjevu tražila radno mjesto ili pomoćnika direktora Sektora upravljanja nekretninama ili radno mjesto voditelja Službe za poslovne prostore i rezidencijalne objekte. Da bi se udovoljilo njezinoj želji, poslodavac bi trebao dati otkaz radnicima koji rade na tim radnim mjestima. Đerek je odbila ponuđeno slobodno radno mjesto pomoćnice direktora Sektora.

Nadalje, radnica je inzistirala da joj poslodavac dostavi odluku o broju izvršitelja pojedinih radnih mjesta kod poslodavca, koja kod poslodavca ne postoji niti ju je poslodavac po zakonu dužan imati, što je radnici jasno komunicirano, međutim, ista neosnovano smatra da joj je poslodavac uskratio navedeni dokument. U tom smislu, presuda nije (još) izvršena jer je pokušaj mirnog rješenja spora ostao neuspješan, ali je postupak u tijeku te navodi Maje Đerek kako je proteklo 38 dana od obveze poslodavca za izvršenje presude nisu točni, posebno uzimajući u obzir da je poslodavac u paricijskom roku radnici ponudio povratak na odgovarajuće radno mjesto, što je ona odbila te je stoga poslodavac bio primoran nastaviti s postupkom formalnog povratka na rad i pozvati radnicu da 21. listopada 2024. pristupi u mjesto rada, odnosno, sjedište poslodavca radi poduzimanja daljnjih radnji kako bi se izvršila pravomoćna presuda.

Također, nisu točni ni navodi da direktorica Habijanec koristi bilo kakve manipulativne metode radi izbjegavanja povratka radnice na rad, štoviše ista je, iako nije po zakonu na navedeno obvezna, pokrenula postupak mirnog rješenja spora i potpuno transparentno odgovarala na sve zahtjeve radnice, ne reagirajući na stalne napade i neosnovane optužbe koje radnica iznosi u odnosu na direktoricu društva, sve kako bi pokušala izbjeći daljnje sporove i neosnovane medijske napise, ali na žalost, usprkos svim naporima, s Majom Đerek nije postignut dogovor mirnim putem.

Dodatno, a obzirom na to da je radnica tijekom pokušaja mirnog rješenja spora i nadalje u javnosti iznijela niz neistinitih navoda i neosnovanih optužbi na račun direktorice Habijanec, potpuno je opravdano da se direktorica društva i iz navedenih razloga izuzela od komunikacije s radnicom.

'Državne nekretnine odlučno odbacuju optužbe Maje Đerek'

Zahtjevi Đerek oko izbora s kim će komunicirati na strani poslodavca kao i zahtjevi za povratkom na radno mjesto po izboru Đerek nisu osnovani niti je poslodavac dužan postupati po istima.

Đerek je nestrpljiva i to je za poslodavca razumljivo, međutim, radnica je u postupku mirnog rješenja spora odbila prijedloge poslodavca i inzistirala isključivo na povratku na rad na radna mjesta koja, uz to što ne predstavljaju odgovarajuća radna mjesta u odnosu na prethodno ukinuto radno mjesto direktora sektora za poslovne prostore, već kompleksnija radna mjesta, ujedno su i popunjena.

Zbog navedenog, daljnji postupak izvršenja presude treba provesti poštujući zakonom propisana pravila o dostavi, a koja ne uključuje dostavu putem e-maila kako traži Đerek, zbog čega radnici nije dostavljena daljnja dokumentacija. U tom smislu radnica je dopisom pozvana pristupiti u sjedište društva kako bi joj se uručila odgovarajuća dokumentacija vezana za izvršenje presude.

Daljnje informacije o tome hoće li i koje radno mjesto biti ponuđeno poslodavac ne želi iznositi u javnost bez prethodne komunikacije radnici.

Zaključno, Državne nekretnine odlučno odbacuju optužbe Maje Đerek te potvrđuju svoju punu suradnju i otvorenost u skladu sa zakonskim obvezama naglašavajući da je od strane Državnih nekretnina povratak Đerek na posao bio i ostao nesporan”, navode iz Državnih nekretnina.