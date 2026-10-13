Državne nekretnine prodaju 25 nekretnina, većinom u Zagrebu

Državne nekretnine putem javnog natječaja nude na prodaju 25 nekretnina u državnom vlasništvu, i to u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Varaždinu, a zainteresirani kupci ponude mogu dostaviti do 13. studenoga 2026. do 12 sati.

Najveći dio ponude odnosi se na Zagreb, gdje se prodaje 14 nekretnina: 12 stanova, poslovni prostor i garaža, navode iz Državnih nekretnina.

Na zagrebačkoj Trešnjevci, u Badalićevoj 32, ponuđena su tri stana površine od 20,16 do 29,84 četvorna metra, s početnim cijenama od 29.200 do 41.600 eura. Ponuda uključuje i tri stana u Brozovoj 14 i 18/1, površine od 22 do 23,06 četvornih metara, s početnim cijenama od 25.500 do 54.000 eura.

Dva manja stana u Ulici kneza Mislava 10/1, površine 15,10 i 17,53 četvorna metra, ponuđena su po početnim cijenama od 52.200 i 59.500 eura. Nešto veću površinu imaju stanovi na lokaciji Vjekoslava Novotnija 13, od 37,90 i 38,50 četvornih metara, čije su početne cijene 85.700 i 87.000 eura. Najviša početna cijena među zagrebačkim nekretninama odnosi se na stan u Ugljanskoj 13, površine 40,25 četvornih metara, koji je ponuđen za 119.000 eura.

U Zagrebu se još nudi i stan površine 20,42 četvorna metra u Bašćanske ploče 50, s početnom cijenom od 58.900 eura, te poslovni prostor od 28,13 četvornih metara u Tratinskoj 43, čija je početna cijena 58.100 eura. Na Gornjem Prekrižju 21 prodaje se garaža površine 14,23 četvorna metra, s početnom cijenom od 23.300 eura.

Garaže u Slavonskom Brodu i stan u Varaždinu

Državne nekretnine nude na prodaju 10 garaža u Slavonskom Brodu, smještenih u Naselju Andrije Hebranga, blok 8, površina od 30,86 do 32,01 četvornih metara. Početne cijene kreću se od 11.000 do 12.800 eura. U Varaždinu se, pak, prodaje stan na adresi Miroslava Krleže 2, površine 23,30 četvornih metara, s početnom cijenom od 47.000 eura.

Kako ističu u priopćenju, nekretnine zahtijevaju adaptaciju ili dodatna ulaganja, a prodaju se jer ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja. Razgledavanje nekretnina organizirano je između 26. i 30. listopada 2026. Ponude se dostavljaju neposredno u pisarnicu Državnih nekretnina ili preporučenom poštom na adresu Frana Vrbanića 50, Zagreb. Javno otvaranje ponuda održat će se istoga dana u 13:30 sati na istoj adresi.