Obiteljsku preprodaju hostela koristili su kako bi izvukli novac iz tvrtke, zaključila je Porezna uprava. Zijad Pezerović i obitelj formalno nisu bili vlasnici, a ni tvrtka koja je otišla u stečaj. Ipak, hostel je sve do lani radio
OTKRIVAMO PEZEROVIĆEVE POSLOVE PLUS+
'Kralj žira' imao je i skriveni hostel u Splitu. I na njemu je varao državu i ostavio dugove...
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Već smo pisali da je tvrtka Euro Žir Dani, u vlasništvu "kralja žira" Zijada Pezerovića, trenutačno najveći porezni dužnik u Vukovarsko-srijemskoj županiji, s više od 578.000 eura duga državi. Istoj toj tvrtki prije otvaranja prethodnog stečajnog postupka iz Hrvatskih šuma isplatili su ukupno 3,5 milijuna eura za predani žir. Tvrtka je ostala prazna, bez imovine i prihoda, a Pezerović je pored Poreča sagradio luksuznu vilu s bazenom, koja glasi na sina.
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