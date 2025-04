Državni inspektorat: Ivica Puljak laže i opet ga pozivamo da govori istinu i samo istinu!

"Ja sam ovih dana platio kaznu od 13,5 tisuća eura koju je naredio HDZ-ovac, glavni državni inspektor Andrija Mikulić. I to za nešto što je napravio raniji gradonačelnik Andro Krstulović, a Vladina povjerenica za Split Mirna Veža me obmanula i lagala u primopredajnom zapisniku da je to riješila, a nije," poručio je ovaj tjedan splitski gradonačelnik Ivica Puljak (Centar).

On je rekao da je to napravljeno u želji da ga se politički eliminira, a da je kaznu platio za nešto što su napravili HDZ-ovci. Radi se inače o radovima na Vili Dalmacije. Puljak je otkrio kako je Visoki upravni sud odbio njegovu žalbu te će se žaliti Ustavnom sudu, a bude li potrebno i Europskom sudu za ljudska prava. Također je rekao kako razmišlja i osobnoj tužbi protiv Mirne Veža.

Split: Ivica Puljak održao konferenciju za medije | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Državni inspektorat je, neobično za njihova priopćenja, otvoreno poručio: Ivica Puljak laže. Dali su i opsežnu kronologiju slučaja.

Njihovo priopćenje kao reakciju na izjave splitskog gradonačelnika prenosimo u cijelosti.

"Državni inspektorat reagira na opetovano izgovaranje laži Ivice Puljka, gradonačelnika Grada Splita, u javnim nastupima te putem drugih sredstava javnog informiranja, a kojima obmanjuje hrvatske građane. Ističemo da je za vrijeme mandata Ivice Puljka, gradonačelnika Grada Splita, građevinski inspektor Državnog inspektorata zbog utvrđene bespravne gradnje na lokaciji kompleksa Vila Dalmacija, gradilište zatvorio postavljanjem posebnog službenog znaka „ZATVORENO GRADILIŠTE“. Zbog nastavka radova unatoč zabrani, građevinski inspektor prisiljavao je na obustavu bespravnog građenja izricanjem prve novčane kazne Ivici Puljku odgovornoj osobi investitora Grad Split, u iznosu od 13.272,28 EUR.

Radi istinitog informiranja, pružanja točne i potpune informacije, očitujemo se:

Grad Split izvođenje građevinskih radova na obuhvatu kompleksa Vila Dalmacija prijavio je dana 21. listopada 2021. godine, građevinski inspektor po službenoj dužnosti obavio je inspekcijski očevid dana 10. veljače 2022. godine, gradilište je zatvoreno službenim znakom 24. veljače 2022. godine, a 14. veljače 2023. godine utvrđen je nastavak izvođenja radova nakon zatvaranja gradilišta postavljanjem posebnog službenog znaka 'ZATVORENO GRADILIŠTE“.

-unatoč zabrani, bespravno izvođenje građevinskih radova se nastavlja radi čega građevinski inspektor 28. veljače 2023. godine donosi rješenje kojim se Investitor Grad Split, zastupan po odgovornoj osobi - gradonačelniku Ivici Puljku, prisiljava na obustavu građenja, izricanjem prve novčane kazne Ivici Puljku, odgovornoj osobi investitora Grad Split, u iznosu od 13.272,28 EUR.

-na predmetno rješenje pokrenuta je tužba koja je presudom Upravnog Suda u Splitu 3. travnja 2024. odbijena, a na koju je uložena žalba Visokom Upravnom sudu, koju je Visoki Upravni sud odbio 1. kolovoza 2024. godine i potvrdio presudu Upravnog suda u Splitu od 3. travnja 2024. godine.

Jednako tako, građevinski inspektor je po službenoj dužnosti sukladno zakonskim propisima podnio i kaznenu prijavu radi počinjenja kaznenog djela ˝protupravne gradnje˝ opisano i kažnjivo po članku 212. Kaznenog zakona i kaznenog djela ˝skidanja i povrede službenog znaka˝ opisano i kažnjivo po članku 317. Kaznenog zakona protiv osobe ovlaštene za zastupanje, gradonačelnika Ivica Puljak u pravnoj osobi Grad Split.

Kako kaznu nije platio u zakonom predviđenom roku, naplatu izrečene kazne gradonačelniku Ivicu Puljku provodi nadležno tijelo u ime Republike Hrvatske, a ne Državni inspektorat.

S obzirom na navedene činjenice razvidno je da je unatoč zabrani nastavka izvođenja bespravnih građevinskih radova, postavljanja posebnog službenog znaka 'ZATVORENO GRADILIŠTE“, građenje nastavljeno bez zakonom propisanog akta u vrijeme mandata gradonačelnika Grada Splita, g. Ivice Puljka (prvi mandat 7. lipnja 2021. godine do 8. travnja 2022. godine;, a drugi mandat je od 15. srpnja 2022. godine).

Zaključno, javim iznošenjem laži Ivica Puljak škodi ugledu i časti dr.sc. Andrije Mikulića, glavnog državnog inspektora kao i ugledu Državnog inspektorata zbog čega je kleveta postala pristupačna većem broju osoba. Na predmetnu problematiku Državni inspektorat se već ranije očitovao te nikad nije bio niti će ikada biti „poligon političkih prepucavanja“. Proteklih šest godina rada dokazali smo jednakost u postupanju i nultu stopu tolerancije za nepoštivanje zakonskih propisa Republike Hrvatske bez obzira na ime, prezime ili političku pripadnost. Ovim putem pozivamo g. Ivicu Puljka, gradonačelnika Grada Splita da komunicira istinu, i samo istinu, jer javno izgovaranje laži je postupak koji je u suprotnosti s moralnim i političkim vrijednostima osobe kojoj su građani Republike Hrvatske ukazali povjerenje."

Oglasio se i Puljak

Ivica Puljak reagirao je na današnje priopćenje Državnog inspektorata, koje naziva agresivnim i manipulativnim, napisanim isključivo s ciljem da diskreditira političku opciju koju predstavlja, kao i njega osobno.

- Istina je jednostavna: kazna mi je izrečena zbog radova koje je naručio moj prethodnik iz HDZ-a, a koje su mi prilikom preuzimanja vlasti prikrili u službenom zapisniku. Povjerenica Vlade Mirna Veža svjesno je prešutjela postojanje neregularnosti i time obmanula novi gradski tim. Državni inspektorat uopće se ne osvrće na to kako su radovi započeli, tko ih je pokrenuo, ni zašto su prikriveni pri primopredaji vlasti. Umjesto da odgovore na ta ključna pitanja, bave se mojim političkim stavovima i pokušavaju me ušutkati prijetnjama i kaznenim prijavama - navodi Puljak, dodajući da bi u svakom uređenom društvu institucije bile neovisne, a ne produžena ruka političke moći.

- Ovo nije pravna država – ovo je pokazna vježba političke represije. No, neće me zastrašiti. Nastavit ću govoriti istinu, nastavit ćemo se boriti za javno dobro i nastavit ćemo raskrinkavati političku korupciju – koliko god to nekima bilo neugodno. Split nećete više vratiti pod svoju kontrolu - poručuje Puljak.