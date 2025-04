Puljak oštro poručio: Dalmacija se mora osloboditi HDZ-a

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak (Centar) uputio je u utorak niz kritika na račun vladajućih zbog uhićenje supruga nezavisne kandidatkinje za splitsko-dalmatinsku županicu Ivane Ninčević Lesandrić, te je poručio da se Dalmacija mora osloboditi HDZ-a.

Suprug Ivane Ninčević Lesandrić, kandidatkinje skupine oporbenih stranaka, uhićen je rano jutros ispred svoje kuće. Osim njega, uhićen je i zaposlenik koji je bio zadužen za izdavanje dozvola za najam.

Uskok je naknadno objavio da je pokrenuo istragu protiv Lesandrića i referenta iz Omiša Dragana Pivčevića osumnjičenog da mu je omogućio turističko iznajmljivanje bespravno izgrađene kuće u Katunima.

Puljak je izjavio kako je suprug Ivane Ninčević Lesandrić prije šest godina otišao na šalter gdje je pitao službenika da mu izda dozvolu, a sada je nakon šest godina završio u pritvoru samo zato što mu se supruga kandidirala i što ima šanse pobijediti HDZ na izborima. Rekao je da HDZ Hrvatsku pretvara u jednu zemlju u našem susjedstvu koju ga je "sramota izgovoriti", odnosno da HDZ pretvara zemlju u katastrofu.

"Ja sam sam platio kaznu za nešto što nisam napravio, a onda se svi zajedno moramo zapitati što se svima nama može dogoditi, što smo to radili prije nekoliko godina, jesmo li ikada otišli na šalter i pitali za nešto za što možemo završiti u zatvoru jer se neki član naše obitelji kandidira na izborima i ima šanse pobijediti HDZ", kazao je gradonačelnik Puljak na konferenciji za medije.

Upitan kako bi se sve to moglo reflektirati na izbore, odgovorio je kako misli da se Dalmacija mora, treba i hoće osloboditi na sljedećim izborima.

"Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sigurno radi za HDZ, kao i glavni državni inspektor Andrija Mikulić. Prije neki dan platio sam kaznu od 13,5 tisuća eura zato što je Mikulić naredio da me se kazni i eliminira iz političkog života zato što se borim protiv HDZ-a", odgovarao je Puljak na pitanja novinara.

Naveo je i da su prije dvije godine USKOK-u prijavili "puno gore radnje" na najvećem neboderu u Hrvatskoj, no to tamo i dalje stoji i po tom se pitanju ništa ne radi. Smatra kako HDZ-ove podvale nemaju smisla, kao i da se svatko treba osjećati nesigurnim. Nezavisnoj kandidatkinji za županicu Ivani Ninčević Lesandrić stranka Centar, kaže, pruža podršku jer ih "podle podvale HDZ-a neće spriječiti da oslobode Dalmaciju".

"Svatko u ovoj državi tko se barem malo suprotstavi HDZ-u, osjeća se nesigurno i boji se, a ja to svaki dan vidim u razgovoru s ljudima. I osobno sam to osjetio za nešto što je kriv Andro Krstulović Opara i gđa. Veža. To znaju čak i oni koji su mi naplatili kaznu", zaključio je na kraju.