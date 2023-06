Državni inspektorat za 24sata: Građevinski inspektori stižu na Murter zbog Pripuzove gradnje

Murter još nije donio odluku o zabrani radova tijekom sezone, a načelnik i oporbeno vijeće krive jedni druge. Navodno bi je ipak trebali donijeti. Pripuz je već iskopao rupe za biološke septičke jame koje su dovezene na parcelu od skoro 2.600 četvornih metara.

Građevinska inspekcija će uskoro stići na otok Murter i provjeriti gradnju investitora Zorana Pripuza u uvali Čigrađa. Odgovorili su to iz Državnog inspektorata na upit 24sata nakon što smo objavili da se bez dozvola postavlja infrastruktura, a ogradni zid od 219 metara kojim se opasava zemljište je prema morskoj strani viši nego je to predviđeno projektom.

- Građevinska inspekcije Državnog inspektorata, zaprimila predstavku vezano uz Vaše pitanje te je ista stavljena u Plan rada građevinskoj inspekciji. Po obavljenom inspekcijskom nadzoru, te o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama, pravovremeno ćemo Vas informirati – stoji u odgovoru Državnog inspektorata za 24sata.

Foto: 24sata

Zoran Pripuz, široj javnosti poznat po suđenju tzv. 'zločinačkoj organizaciji' u kojem je pravomoćno oslobođen svih optužbi, kupio je oko 2.600 četvornih metara zemljišta tik uz more u uvali Čigrađa. Na jednoj parceli se nalazi i stari objekt koji nije legaliziran, a sve parcele su u negrađevinskoj zoni. Dobio je dozvolu za postavljanje ogradnog zida visokog 1,6 metara i potpornih zidova visokih 1 metar. Iz nadležnog županijskog ureda su nam potvrdili da za ništa drugo nije tražio dozvole i da se ništa drugo i ne može graditi na zemljištu.

Međutim, zemljište je premreženo cijevima za kanalizaciju, kabelima za vodu i struju, postoji priključak na vodu, srušen je dio borova, iskopana je rupa za jedan podzemni spremnik, odnosno biološku septičku jamu, a na parceli stoje i dva spremnika, odnosno biološke septičke jame. Zid prema moru je visok od 1,8 do 2 metra, što je više od dozvoljenog. Mještani nam kažu da investitor radi kamp i planira obnoviti postojeću građevinu iako to po prostornoj dokumentaciji nije dozvoljeno. Da se na lokaciji na može graditi, potvrdili su nam i u županijskom upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Foto: 24sata

Kada smo nazvali opunomoćenika Zorana Pripuza, on je odbio razgovor i rekao da on može rušiti borove na svojoj zemlji i da su to glupa pitanja. Prije toga nam je rekao da dozvole ima samo za ogradni zid, ali je prekinuo razgovor prije nego smo ga stigli pitati zašto je zid više od propisanog. Nekad je zemljište bilo opasano niskim suhozidom, a kako Pripuz gradi visoki, armirani zid od bijelog kamena, mještani su ga već prozvali "kineskim zidom".

Načelnik općine Toni Turčinov koji je pod istragom Uskoka zbog trošenja javnog novca je rekao da ne zna što investitor radi, a da bi sve trebala provjeravati građevinska inspekcija, a ne njegovi komunalni redari iako se gradi na prostoru njegove općine. Potvrdio je da se na lokaciji ne može graditi kamp.