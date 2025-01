Državni tajnik kaže: Željeznice su apsolutni prioritet ove Vlade

Državni tajnik u Ministarstvu prometa Žarko Tušek nabrajao je u utorak u Saboru projekte ulaganja u željezničku infrastrukturu ističući da su željeznice apsolutni prioritet ove Vlade, odgovarajući time na kritike iz oporbe o sporim vlakovima i lošim prugama.

Željeznička infrastruktura zahtijeva investicijski ciklus od gotovo sedam milijardi eura. Ne postoji čarobni štapić koji sve te projekte može osmisliti, projektirati i realizirati u roku nekoliko mjeseci, poručio je Tušek u raspravi o izmjenama Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu.

„Razumijem kritike i percepciju javnosti o problemima funkcioniranja željezničkog sustava, no nije floskula kada se govori o velikim investicijama u željeznicu. Ona se u ovom trenutku odvijaju na nizu koridora u Hrvatskoj, u ovom trenutku imamo 1,7 milijardi eura završenih i aktivnih projekata u željezničku infrastrukturu”, istaknuo je Tušek odgovarajući na kritike oporbe.

Dok su vladajući hvalili velika ulagana u željeznicu, oporbeni zastupnici ukazivali su na loše stanje infrastrukture u Međimurju, Istri, Dalmaciji, Zagorju itd., ovisno o tome iz kojeg kraja dolaze.

Željeznice su nam u katastrofalnom stanju, vlakovi kasne ili ih nema, ocijenila je Anka Mrak Taritaš (GLAS).

Stanjem željeznica nije zadovoljan ni Ivica Ledenko (Most) koji kaže da je infrastruktura na dionici od Oštarija prema Splitu, Šibeniku i Zadru loša, a stanje šibenskog kolodvora "katastrofalno".

U Istri je novi električni vlak mjesecima u kvaru, stari vlak se prošlog tjedna zapalio, a učenici autobusima putuju u školu, rekao je Dalibor Paus (IDS) pitajući hoće li Istra u prometnom smislu postati otok.

"Spominjala se renesansa hrvatskih željeznica, to svi podržavamo, međutim nije jasna strategija s obzirom na proračun HŽ-a. Jedino se da zaključiti da ta strategija ne postoji", poručio je Tomislav Golubić (SDP).

Opozicija je nezadovoljna i brzinom vlakova.

Za 100 kilometara vlakom od Čakovca do Zagreba - tri sata; za kašnjenje vlaka moguć je povrat novca

Od Čakovca do Zagreba je udaljenost 100 kilometara, a putovanje vlakom traje oko tri sata uz presjedanja. Putovanje vlakom od Splita do Zagreba traje sedam do osam sati, a od Požege do Zagreba pet sati, naveli su Ivica Baksa (NPS), Marijana Puljak (Centar) i Martina Vlašić Iljkić (SDP).

Draženka Polović (Možemo!) pozvala je ministra prometa Olega Butkovića da pokuša pet dana putovati vlakom iz Karlovca do Zagreba. „Prosjek kašnjenja polaska iz Karlovca je uobičajenih jedan do dva sata, ovisno kakve ste sreće koji dan, a vozni red godinama nikoga ne obvezuje”, kazala je.

Irenu Dragić (SDP) zanimalo je pak kada će moći putovati vlakom od Zadra do Zagreba.

Nemoguće je investirati milijardu do dvije eura u željezničke pruge bez problema, usporavanja prometa, kašnjenja i povremenog zatvaranja dionica, rekao je u jednom od odgovora državni tajnik Tušek.

Dubravka Lipovac Pehar (DP) naglasila je da većina građana nije upoznata sa svojim pravima i ne zna da može tražiti povrat novčanih sredstava u slučajevima kašnjenja, za kašnjenje od skoro dva sata ostvaruju pravo na naknadu od 25 posto cijene, a za duže od dva sata 50 posto cijene karte.

Što se tiče samih izmjena zakona kojima se proširuju prava putnika u dijelu koji se odnosi na prijevoz bicikala, prava osoba s invaliditetom i populariziraju jedinstvene prijevozne karte, zastupnici su ih podržali.