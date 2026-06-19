Kad bi ovog trena stao sav uvoz hrane u Hrvatsku, scenarij kakav u ova globalno nemirna vremena nije nemoguć, i kad bismo ovisili samo o onome što sami proizvodimo, velike većine hrane imali bismo tek za koji mjesec, čak i tjedan
KOMENTAR: BOJANA MRVOŠ PLUS+
Državu brine preskup turizam za strance, ali ne i prazna polja
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Hrvatska odavno nije samodostatna u proizvodnji hrane, situacija je sve lošija. Ovisni smo, i to sve više, o uvozu, dok nam polja stoje prazna i neobrađena, zapuštena i ničija. Mlade agrar ne zanima, kruh je to sa sedam kora, i pitanje je koliko će OPG-a ostati i opstati nakon što njihovi vlasnici, danas mahom ljudi u 50-ima i 60-ima, odu u mirovinu, prestanu proizvoditi...
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