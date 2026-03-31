PAKET POMOĆI

Dubai dijeli milijardu dirhama pomoći: Evo kome sve ide novac

Piše HINA,
Vlada uvodi mjere već 1. travnja, cilj je pomoći tvrtkama i građanima da lakše prebrode krizu

Vlada emirata Dubai odobrila je paket mjera potpore gospodarstvu vrijedan milijardu dirhama (272,26 milijuna dolara kako bi se lakše nosilo s financijskim teškoćama u aktualnoj krizi, objavio je u ponedjeljak na X-u prijestolonasljednik Dubaija šeik Hamdan bin Muhamed bin Rašid al Maktum. Mjere bi trebale biti uvedene 1. travnja i ostati na snazi od tri do šest mjeseci. Cilj je osigurati veću fleksibilnost gospodarstva emirata i omogućiti tvrtkama i obiteljima da se lakše nose s financijskim teškoćama u trenutnim gospodarskim uvjetima. Izvršno vijeće Dubaija odobrilo je na sastanku kojim je predsjedao prijestolonasljednik šeik Al Maktum niz inicijativa i strategija kojima se osnažuju pojedinci i društvo i promiču trgovina i ulaganja, objavio je indijski list The Economic Times (ET).

Cilj je također poboljšati mjerenje ekonomskih rezultata i zaštititi radnu snagu, navodi ET.

Ključne mjere uključuju odgodu plaćanja državnih pristojbi i podršku ugostiteljskom sektoru. Osim toga, vlada će pojednostaviti izdavanje i obnavljanje dozvola boravka kako bi se olakšao život i rad u Dubaiju i ojačalo gospodarstvo.

„Dubai je stekao reputaciju vjerodostojnosti, transparentnosti i povjerenja među tvrtkama i investitorima diljem svijeta i spreman je odgovoriti na svaki izazov odlučnošću svojih ljudi i snagom svog uključivog društva“, rekao je prijestolonasljednik, ujedno i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Izvršno vijeće također je odobrilo ekonomske rezultate Dubaija za četvrto tromjesečje 2025., prema kojima je gospodarska aktivnost emirata porasla za 6,4 posto. U cijeloj prošloj godini BDP Dubaija porastao je za 5,4 posto, dosegnuvši 937 milijardi dirhama, navodi ET.

Uz Dubai, UAE obuhvaća i emirate Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Sharjah, Ras al-Khaimah i Umm-al-Quwain.

