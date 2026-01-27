Dubrovačka Republika je zabranila ropstvo, rodio se Mozart, a Edison upalio svjetlo!

Prava revolucija dogodila se davne 1416. godine kada je Dubrovačka Republika, među prvima u Europi, zabranila trgovinu robljem! Zakon je bio jasan: tko god kupi, proda ili posreduje u prodaji roba, ide ravno u zatvor na 6 mjeseci i plaća masnu kaznu.

Za usporedbu, tadašnji vol vrijedio je 7 perpera, a kazna za ropstvo bila je 25! Dubrovčani su tako pokazali da su bili ispred svog vremena – prava lekcija za ostatak svijeta.

Na domaćem tlu, 1864. rodio se Bela Čikoš-Sesija, jedan od najvećih hrvatskih slikara i osnivača Akademije likovnih umjetnosti. Njegove freske i danas krase crkve diljem Hrvatske, a ostavio je neizbrisiv trag na domaću likovnu scenu.

Glazbeni svijet danas slavi rođendan genija Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756.), čudo od djeteta koje je s tri godine već skladao, a s pet nastupao diljem Europe. I dok su drugi učili slova, mali Amadeus je već pisao note!

Nažalost, 27. siječnja obilježavamo i Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Na današnji dan 1945. Crvena armija oslobodila je koncentracijski logor Auschwitz-Birkenau, simbol stradanja više od milijun ljudi. Danas se diljem svijeta pale svijeće i polažu vijenci u znak sjećanja na žrtve.

A da povijest nije samo crno-bijela, govori i činjenica da je na ovaj dan Thomas Edison patentirao žarulju sa žarnom niti, čime je doslovno upalio svjetlo budućnosti!

I za kraj, ljubitelji književnosti danas se prisjećaju Lewisa Carrolla, autora čuvene "Alise u zemlji čudesa" – tko zna, možda je baš danas vrijeme za mali bijeg u svijet mašte.

Dakle, 27. siječnja – dan kada je Dubrovnik rekao NE ropstvu, Mozart zasvirao, a svijet se prisjetio i najmračnijih i najsvjetlijih trenutaka svoje povijesti.