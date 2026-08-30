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Dubrovački gradonačelnik ima tajni ritual: Znate, nikad je ne palim dva puta dnevno...

Piše Tea Kvarantan Soldatić i Luka Safundžić,
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Dubrovački gradonačelnik ima tajni ritual: Znate, nikad je ne palim dva puta dnevno...
Dubrovnik: Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Sve je počelo, kaže Frankovića, uz gospara Đela Jusića.Uvijek kad bih bio u njegovoj neposrednoj blizini, uvijek me to posebno oduševljavalo, priznao je o svom jutarnjem ritualu gradonačelnik za novi Express

Uvijek dođem ranije na posao, rekao je Expressu dubrovački gradonačelnik Mato Franković koji objašnjava svoj neobičan jutarnji ritual. Dok se grad pod zidinama tek budi, on već sjedi uz kavu i lulu u svojem uredu. Četrdesetak minuta kasnije lula se odlaže, a u osam sati, kako kaže, počinje radni dan.

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