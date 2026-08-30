Sve je počelo, kaže Frankovića, uz gospara Đela Jusića.Uvijek kad bih bio u njegovoj neposrednoj blizini, uvijek me to posebno oduševljavalo, priznao je o svom jutarnjem ritualu gradonačelnik za novi Express
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Dubrovački gradonačelnik ima tajni ritual: Znate, nikad je ne palim dva puta dnevno...
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Uvijek dođem ranije na posao, rekao je Expressu dubrovački gradonačelnik Mato Franković koji objašnjava svoj neobičan jutarnji ritual. Dok se grad pod zidinama tek budi, on već sjedi uz kavu i lulu u svojem uredu. Četrdesetak minuta kasnije lula se odlaže, a u osam sati, kako kaže, počinje radni dan.
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