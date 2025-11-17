Obavijesti

APARTMANIZACIJA

Dubrovnik pokreće upravni postupak zbog izdavanja dozvola za kratkoročni najam

Dubrovnik pokreće upravni postupak zbog izdavanja dozvola za kratkoročni najam
Dubrovnik: Potpisani Ugovori o darovanju nekretnine u vlasništvu RH Dubrovačkoj biskupiji | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Iz dubrovačke gradske uprave istaknuli su kako je Grad Dubrovnik, sukladno Zakonu o turizmu, usvojio Plan upravljanja povijesnom jezgrom zajedno sa Studijom prihvatnog kapaciteta svjetskog dobra UNESCO-a

Grad Dubrovnik objavio je u ponedjeljak da pokreće upravni postupak protiv županijskog pročelnika za poduzetništvo, turizam i more Iva Klaića, ističući da njegov odjel kontinuirano nezakonito izdaje dozvole za kratkoročni najam u Dubrovniku.

Iz dubrovačke gradske uprave istaknuli su kako je Grad Dubrovnik, sukladno Zakonu o turizmu, usvojio Plan upravljanja povijesnom jezgrom zajedno sa Studijom prihvatnog kapaciteta svjetskog dobra UNESCO-a. Studija je usvojena i na Turističkom vijeću i Izvršnom odboru Upravljačke komisije Plana upravljanja, a potom 9. svibnja 2024. godina izglasana i na dubrovačkom Gradskom vijeću.

„Unatoč tome, brojne dozvole za kratkoročni najam izdavane kroz dulje vremensko razdoblje u stambenim zgradama izdane su u suprotnosti sa zakonskim propisima, što potvrđuju i presude Upravnog suda u Splitu. Time se nedvojbeno ukazuje na dugogodišnje postupanje pročelnika Klaića protivno zakonskim i podzakonskim aktima“, navode iz Grada Dubrovnika.

Kako bi spriječili daljnje protupravno djelovanje pročelnika Klaića iz Grada Dubrovnika su najavili pokrenuti niz zakonski dostupnih instrumenata.

ULAŽU U OBNOVU Najavili velike obnove kod Dubrovnika: Zidine u Stonu 'zaradile' velik broj posjeta
Najavili velike obnove kod Dubrovnika: Zidine u Stonu 'zaradile' velik broj posjeta

Posebno ističu slučaj izdavanja dozvola za najam kuće u Palmotićevoj ulici u povijesnoj jezgri 's obzirom na opravdane sumnje u trgovinu utjecajem pročelnika Klaića'. Riječ je o stanu koji kao apartman iznajmljuje obitelj čelnice dubrovačkog SDP-a Anite Bonačić Obradović, inače i kandidatkinje koalicije SDP- Srđ je Grad na posljednjim lokalnim izborima. Za tu nekretninu iz Dubrovačkih muzeja kažu kako je, barem u jednom dijelu, u njihovom vlasništvu, zbog čega se vode i sudski postupci.

U drugom slučaju, koncesije nad plažom Sumratin u Uvali Lapad, iz Grada Dubrovnika ističu kako je koncesija nakon isteka privremene uporabne dozvole trebala biti automatski ukinuta, a to nije učinjeno, čime je prouzročena višemilijunska šteta proračunima Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

„Odgovorna osoba u tom postupku također je pročelnik Klaić. Grad Dubrovnik će od USKOK-a i Državnog odvjetništva RH zatražiti provođenje izvida te će i dalje koristiti sve zakonom dopuštene mehanizme s ciljem zaštite javnog interesa“, poručili su iz Grada Dubrovnika.

