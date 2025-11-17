Dubrovnik pokreće upravni postupak zbog izdavanja dozvola za kratkoročni najam

Grad Dubrovnik objavio je u ponedjeljak da pokreće upravni postupak protiv županijskog pročelnika za poduzetništvo, turizam i more Iva Klaića, ističući da njegov odjel kontinuirano nezakonito izdaje dozvole za kratkoročni najam u Dubrovniku.

Iz dubrovačke gradske uprave istaknuli su kako je Grad Dubrovnik, sukladno Zakonu o turizmu, usvojio Plan upravljanja povijesnom jezgrom zajedno sa Studijom prihvatnog kapaciteta svjetskog dobra UNESCO-a. Studija je usvojena i na Turističkom vijeću i Izvršnom odboru Upravljačke komisije Plana upravljanja, a potom 9. svibnja 2024. godina izglasana i na dubrovačkom Gradskom vijeću.

„Unatoč tome, brojne dozvole za kratkoročni najam izdavane kroz dulje vremensko razdoblje u stambenim zgradama izdane su u suprotnosti sa zakonskim propisima, što potvrđuju i presude Upravnog suda u Splitu. Time se nedvojbeno ukazuje na dugogodišnje postupanje pročelnika Klaića protivno zakonskim i podzakonskim aktima“, navode iz Grada Dubrovnika.

Kako bi spriječili daljnje protupravno djelovanje pročelnika Klaića iz Grada Dubrovnika su najavili pokrenuti niz zakonski dostupnih instrumenata.

Posebno ističu slučaj izdavanja dozvola za najam kuće u Palmotićevoj ulici u povijesnoj jezgri 's obzirom na opravdane sumnje u trgovinu utjecajem pročelnika Klaića'. Riječ je o stanu koji kao apartman iznajmljuje obitelj čelnice dubrovačkog SDP-a Anite Bonačić Obradović, inače i kandidatkinje koalicije SDP- Srđ je Grad na posljednjim lokalnim izborima. Za tu nekretninu iz Dubrovačkih muzeja kažu kako je, barem u jednom dijelu, u njihovom vlasništvu, zbog čega se vode i sudski postupci.

U drugom slučaju, koncesije nad plažom Sumratin u Uvali Lapad, iz Grada Dubrovnika ističu kako je koncesija nakon isteka privremene uporabne dozvole trebala biti automatski ukinuta, a to nije učinjeno, čime je prouzročena višemilijunska šteta proračunima Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

„Odgovorna osoba u tom postupku također je pročelnik Klaić. Grad Dubrovnik će od USKOK-a i Državnog odvjetništva RH zatražiti provođenje izvida te će i dalje koristiti sve zakonom dopuštene mehanizme s ciljem zaštite javnog interesa“, poručili su iz Grada Dubrovnika.