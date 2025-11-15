Obavijesti

Najavili velike obnove kod Dubrovnika: Zidine u Stonu 'zaradile' velik broj posjeta

Tajnik DPDS-a Maro Kapović naglasio je kako je u Dubrovniku trenutno aktualna obnova plašta i terase tvrđave Sveti Ivan, koja bi trebala biti gotova do početka iduće turističke sezone

Dubrovačke zidine od početka godine obišlo je oko 820 tisuća posjetitelja, što je pet posto manje nego lani, a iz Društva prijatelja dubrovačke starine koje skrbi o toj dubrovačkoj znamenitosti ističu da je u tijeku niz projekata obnove spomeničke baštine na području nekadašnje Dubrovačke Republike.

Društvo prijatelja dubrovačke starine o kulturno-povijesnoj baštini na području nekadašnje Dubrovačke Republike brine od 1952. godine. Osim dubrovačkih zidina, Društvo svake godine ulaže u obnovu i održavanje niza drugih kulturno-povijesnih lokacija od Pelješca do Konavala.

- Zidine u Stonu sa svim znamenitostima posjetilo je 20 posto više posjetitelja nego lani. Vjerujem da ćemo čak prijeći i 90 tisuća posjetitelja, što je za jedan Ston izvrsno. Time i stonske zidine postaju samoodržive jer ćemo s tim prihodom uspjeti pokriti cjelogodišnje troškove, plaće zaposlenika i osnovno održavanje zidina. To nam je uvijek najveći izazov, objasnio je za Hinu tajnik DPDS-a Maro Kapović.

Prihod od ulaznica za gradske zidine po aktualnom ugovoru Grad Dubrovnik i DPDS dijele u omjeru 60:40, a Kapović ističe kako su ta sredstva zasad dostatna za rad Društva.

- Iz tih 40 posto pokrijemo plaće zaposlenih, komunalije i sve što moramo mjesečno platiti. Što se tiče investicija, osjeća se na tržištu građevinskih tvrtki preslagivanje, gdje se neke tvrtke gase, a nove dolaze. Svi se žale na nedostatak radnika, posebno kvalitetnih klesara. Mi zasad s našim kooperantima dobro surađujemo, ali pitanje je što će biti za godinu ili dvije, ističe Kapović.

Posjet 1940 metara dugačkim dubrovačkim zidinama već je nekoliko godina uvršten u ponudu Dubrovnik Passa, digitalne kartice za povoljniji posjet dubrovačkim znamenitostima. Premda su iz Grada Dubrovnika najavili kako će se za korištenje Dubrovnik Passa uvesti rezervacije termina, posjet dubrovačkim zidinama u to neće biti uključene.

Tajnik DPDS-a Maro Kapović naglasio je kako je u Dubrovniku trenutno aktualna obnova plašta i terase tvrđave Sveti Ivan, koja bi trebala biti gotova do početka iduće turističke sezone.

- Završavamo i dokumentaciju za obnovu valobrana Kaše pred starom gradskom lukom, gdje još trebamo razriješiti imovinske odnose. Trenutno su Kaše pod koncesijom Županijske lučke uprave, dodao je Kapović.

Uskoro očekuju i građevinsku dozvolu za obnovu kule Drezvenik kod Vrata od Buže na sjevernoj strani zidina.

- Kula je urušena u Velikoj Trešnji 1667. godine i više se nije obnavljala. Njenom obnovom dobit ćemo novi ulaz na dubrovačke zidine, što će rasteretiti ostale ulaze, a dobit ćemo i nove sanitarne čvorove. Veseli me što su taj projekt podržali i konzervatori, istaknuo je.

Ove zime DPDS planira i projekt cjelovite obnove instalacija i rasvjete Lovrjenca, 'Gibraltara Dubrovnika', samostojeće snažne utvrde na hridi izvan gradskih zidina, s hortikulturnim uređenjem područja u podnožju. U sklopu preuređenja parka u Pilama u planu su i radovi na vanjskom plaštu zapadnog predziđa do Vrata od Pila. Nastavit će se radovi i na nalazištu Andrija iza tvrđave Bokar.

U nizu obnova kneževih dvorova vrijedi izdvojiti one u Slanom i Pridvorju te prošle godine otvoreno zdanje na otoku Lopudu, dok bi uskoro svoja vrata trebao otvoriti knežev dvor u Janjini na Pelješcu. Posebno mjesto u obnoviteljskom radu zauzima Sokol grad u konavoskim Dunavama, otvoren za javnost od 2013. godine. Među većim investicijama izdvajaju se i obnova tvrđave Koruna u Malom Stonu, kao i tvrđave na Rtu Oštro na poluotoku Prevlaci. Ta bi austrougarska utvrda trebala postati muzej austrougarskih pomorskih memorabilija.

Tajnik DPDS-a Maro Kapović procijenio je da će financijski rezultat DPDS-a na kraju godine biti bolji nego lani, budući da je cijena ulaznice za dubrovačke zidine ove godine porasla s 35 na 40 eura. Kapović očekuje da će do kraja godine najpoznatija dubrovačka atrakcija ukupno zabilježiti oko 920 tisuća posjetitelja, što bi bilo blizu prošlogodišnjem rezultatu.

- Listopad nam je bio na razini lanjskog, a i studeni je počeo odlično. Ove godine smo podigli cijenu ulaznice pa su nam financijski rezultati puno bolji. Gosti koji stižu u Dubrovnik posjećuju zidine kao prioritet. Ova cijena ulaznice sigurno će ostati i iduće godine, ističe Kapović.

