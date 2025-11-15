Najavili velike obnove kod Dubrovnika: Zidine u Stonu 'zaradile' velik broj posjeta

Dubrovačke zidine od početka godine obišlo je oko 820 tisuća posjetitelja, što je pet posto manje nego lani, a iz Društva prijatelja dubrovačke starine koje skrbi o toj dubrovačkoj znamenitosti ističu da je u tijeku niz projekata obnove spomeničke baštine na području nekadašnje Dubrovačke Republike.

Društvo prijatelja dubrovačke starine o kulturno-povijesnoj baštini na području nekadašnje Dubrovačke Republike brine od 1952. godine. Osim dubrovačkih zidina, Društvo svake godine ulaže u obnovu i održavanje niza drugih kulturno-povijesnih lokacija od Pelješca do Konavala.

- Zidine u Stonu sa svim znamenitostima posjetilo je 20 posto više posjetitelja nego lani. Vjerujem da ćemo čak prijeći i 90 tisuća posjetitelja, što je za jedan Ston izvrsno. Time i stonske zidine postaju samoodržive jer ćemo s tim prihodom uspjeti pokriti cjelogodišnje troškove, plaće zaposlenika i osnovno održavanje zidina. To nam je uvijek najveći izazov, objasnio je za Hinu tajnik DPDS-a Maro Kapović.

Prihod od ulaznica za gradske zidine po aktualnom ugovoru Grad Dubrovnik i DPDS dijele u omjeru 60:40, a Kapović ističe kako su ta sredstva zasad dostatna za rad Društva.

- Iz tih 40 posto pokrijemo plaće zaposlenih, komunalije i sve što moramo mjesečno platiti. Što se tiče investicija, osjeća se na tržištu građevinskih tvrtki preslagivanje, gdje se neke tvrtke gase, a nove dolaze. Svi se žale na nedostatak radnika, posebno kvalitetnih klesara. Mi zasad s našim kooperantima dobro surađujemo, ali pitanje je što će biti za godinu ili dvije, ističe Kapović.

Posjet 1940 metara dugačkim dubrovačkim zidinama već je nekoliko godina uvršten u ponudu Dubrovnik Passa, digitalne kartice za povoljniji posjet dubrovačkim znamenitostima. Premda su iz Grada Dubrovnika najavili kako će se za korištenje Dubrovnik Passa uvesti rezervacije termina, posjet dubrovačkim zidinama u to neće biti uključene.

Tajnik DPDS-a Maro Kapović naglasio je kako je u Dubrovniku trenutno aktualna obnova plašta i terase tvrđave Sveti Ivan, koja bi trebala biti gotova do početka iduće turističke sezone.

- Završavamo i dokumentaciju za obnovu valobrana Kaše pred starom gradskom lukom, gdje još trebamo razriješiti imovinske odnose. Trenutno su Kaše pod koncesijom Županijske lučke uprave, dodao je Kapović.

Uskoro očekuju i građevinsku dozvolu za obnovu kule Drezvenik kod Vrata od Buže na sjevernoj strani zidina.

- Kula je urušena u Velikoj Trešnji 1667. godine i više se nije obnavljala. Njenom obnovom dobit ćemo novi ulaz na dubrovačke zidine, što će rasteretiti ostale ulaze, a dobit ćemo i nove sanitarne čvorove. Veseli me što su taj projekt podržali i konzervatori, istaknuo je.

Ove zime DPDS planira i projekt cjelovite obnove instalacija i rasvjete Lovrjenca, 'Gibraltara Dubrovnika', samostojeće snažne utvrde na hridi izvan gradskih zidina, s hortikulturnim uređenjem područja u podnožju. U sklopu preuređenja parka u Pilama u planu su i radovi na vanjskom plaštu zapadnog predziđa do Vrata od Pila. Nastavit će se radovi i na nalazištu Andrija iza tvrđave Bokar.

U nizu obnova kneževih dvorova vrijedi izdvojiti one u Slanom i Pridvorju te prošle godine otvoreno zdanje na otoku Lopudu, dok bi uskoro svoja vrata trebao otvoriti knežev dvor u Janjini na Pelješcu. Posebno mjesto u obnoviteljskom radu zauzima Sokol grad u konavoskim Dunavama, otvoren za javnost od 2013. godine. Među većim investicijama izdvajaju se i obnova tvrđave Koruna u Malom Stonu, kao i tvrđave na Rtu Oštro na poluotoku Prevlaci. Ta bi austrougarska utvrda trebala postati muzej austrougarskih pomorskih memorabilija.

Tajnik DPDS-a Maro Kapović procijenio je da će financijski rezultat DPDS-a na kraju godine biti bolji nego lani, budući da je cijena ulaznice za dubrovačke zidine ove godine porasla s 35 na 40 eura. Kapović očekuje da će do kraja godine najpoznatija dubrovačka atrakcija ukupno zabilježiti oko 920 tisuća posjetitelja, što bi bilo blizu prošlogodišnjem rezultatu.

- Listopad nam je bio na razini lanjskog, a i studeni je počeo odlično. Ove godine smo podigli cijenu ulaznice pa su nam financijski rezultati puno bolji. Gosti koji stižu u Dubrovnik posjećuju zidine kao prioritet. Ova cijena ulaznice sigurno će ostati i iduće godine, ističe Kapović.