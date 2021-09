Premda je od dogovora vlade i veledrogerija prošlo tek četiri mjeseca ponovo je aktualizirano pitanje plaćanja lijekova u zakonskim okvirima, piše u petak Jutarnji list.

Prema zadnjim podacima trenutni je dug za lijekove koje su potrošile bolnice 3,150 milijardi kuna ili 200 milijuna kuna više nego li 31. srpnja.

Ministar financija Zdravko Marić jučer je pojasnio da su trenutno rokovi plaćanja bolnica oko 180 dana, a ljekarni 200 dana te da je HZZO-u ukupno iz proračuna transferirano ne samo za lijekove 5,9 milijardi kuna od kraja prošle godine. No, ministar je bio jasan oko idućih koraka ali i plaćanja dugova i naglasio kako se zdravstveni sustav treba temeljito reformirati s fokusom na rashodovnu stranu.

Iz Ministarstva zdravstva pak kažu da je krajem srpnja vlada osigurala za dugove za lijekove 814 milijuna kuna od kojih je u srpnju uplaćeno 627 milijuna kuna, a u kolovozu 187. Tvrde da su tako do kraja lipnja plaćene sve dospjele obveze starije od 120 dana kako je dogovoreno s veledrogerijama. Dodaju da će vlada u rujnu osigurati dodana sredstva za plaćanje dospjelih obveza za lijekove i potrošni materijal.

Naime, još je u sjećanju nedavni problem neplaćanje lijekova veledrogerijama koji je kulminirao u travnju zbog duga od oko 5,5 milijardi kuna. Nakon višednevnih pregovora u travnju država se obvezala da će dug brzo svesti na 3,2 milijarde koliko su veledrogerije rekla da mogu podnijeti, ali s obvezom da se dugovi iznad tog iznosa ne povećavaju.

U međuvremenu trebalo je početi restrukturiranje sustava kako bi u buduće mogao sam plaćati svoje troškove bez stvaranja novih dugova. Početni rezultat bio je da je ukupno do kraja srpnja uplaćeno 2,3 milijarde kuna iz proračuna pa je dug iznosio 2,9 milijardi kuna.

I iz izjave MIZ-a vidljivo je da u kolovozu nije uplaćeno dogovorenih 500 milijuna mjesečno, a to je odmah podiglo dug na 3,150 milijardi kuna. Drugim riječima, ako iz državnog proračuna ne bi stizalo svih 500 milijuna kuna mjesečno do kraja godine ukupni bi dug veledrogerijama moga biti milijardu kuna odnosno doći do oko 4,5 milijardi odnosno skratili bi se rokovi plaćanja lijekova, donosi Jutarnji list.