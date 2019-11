Duh na Jasmininom sprovodu? Bili smo tamo. I riješili misterij

Vjerujete li u duhove? Ako ste od tih, vjerojatno ste čuli za internetsku stranicu Slapped Ham, koja se bavi jezivim, neobjašnjivim, paranormalnim pojavama.

Na njoj je nedavno osvanula ova fotografija sa sprovoda Jasmine Dominić, čije je tijelo pronađeno u škrinji u Palovcu u Međimurju nakon 19 godina, a za ubojstvo sumnjiče njezinu sestru Smiljanu Srnec.

Fotografiju je spomenutoj web stranici poslao dotični Kris Vranovic, barem tako navode, a originalna fotografija je s portala emeđimurje.hr.

Dobro pogledajte desni kut

Foto: eMeđimurje

Kao da je od magle ili dima

Na spomenutoj američkoj stranici koja, dakle, prati sve jezivo, bizarno i paranormalno, naišli smo na članak iz travnja ove godine u kojem se navodi lista duhova uhvaćenih na kamerama.

- Fotografija je nastala na sprovodu Jasmine Dominić iz Hrvatske koja je nestala prije 18 godina. Ako dobro pogledate u gornji desni kut fotografije, možete vidjeti obrise duha, mutne osobe iza svih ljudi koji žaluju. Figura izgleda transparentno, kao da je stvorena od magle ili dima - napisali su uz povećanu fotografiju.

Foto: eMeđimurje

Bili smo na groblju i otkrili 'duha'

Otišli smo na groblje u Palovcu gdje je snimljena fotografija.

Vrlo brzo smo otkrili 'duha'. Radi se o silosu koji je u blizini groblja i čiji je obris na fotografiji Amerikancima odao dojam da se radi o nečem paranormalnom.

Evo i i dokaza.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Slučaj 'škrinja'

Jasmina Dominić je imala samo 23 godine kada je 2000. godine nestala. Mlada studentica misteriozno je nestala prije 19 godina, a njezina sestra Smiljana osumnjičena je za ubojstvo. Slučaj je i dalje obavijen velom tajne.

Nitko ne zna tko je ubio Jasminu i sakrio njeno tijelo u zamrzivač kraj kojeg je obitelj gotovo svaki dan prolazila.

Vještak je na suđenju njenoj sestri Smiljani odbacio mogućnost da je Jasmina ubijena šakom, letvom ili čekićem. Ustvrdio je da je najvjerojatnije ubijena s više udaraca tupim dijelom sjekire u glavu.

Nestanak prijavili 2005.

Truplo je bilo na dnu zamrzivača zatrpano gomilom vrećica. Kći optužene Smiljane rekla je kako su, kad su čistili škrinju, ona i njezin zaručnik David Balent, kad su počeli čistiti zamrzivač, uzeli neke vrećice sa zamrznutim povrćem, no kako je bilo puno leda, ostavili su da se odmrzava do idućeg dana.

Na suđenju Smiljani Srnec svjedočili su i policajci koji su istraživali nestanak Jasmine Dominić.

NUDILA SE ZA POLIGRAF

Smiljana Srnec je 2015. inzistirala da ide na poligraf, no zbog terapije nije bila podesna, rekao je policajac dodavši kako je 2017. ponovno htjela na poligraf, no opet je nisu mogli testirati zbog terapije koju je primala.

POKRENULA JE MICANJE ŠKRINJE

Smiljanina kći Katarina i njezin zaručnik David, koji su tijekom istrage šutjeli, na sudu su izjavili kako su Smiljana i njezina mama dogovorile da se škrinja makne iz kuće. Čak je, tvrde, sama počela čistiti stvari iz zamrzivača.

OTAC PIJANAC...

Smiljanin ujak Drago Sabol jedini je član obitelji koji je još 2005. policiji iznio sumnje da bi Jasmina mogla biti ubijena. Prvi je za Smiljanina oca Martina, za kojega su govorili da je dobričina, rekao da je bio pijanac i imao nasilnih incidenata

SVE ĆE PREBACITI NA DJEDA?

Katarina Dominić Srnec je rekla kako je vidjela da je njezina teta Jasmina Dominić djeda Martina gurnula kroz staklena vrata. Martin, koji je umro 2013. godine, za razliku od supruge, nije bio na poligrafskom ispitivanju.

SVAĐALA SE SA SVJEDOKOM

Smiljanin rođak Boris Kocijan rekao je kako je jednom čuo, dok je bio ispred njihove kuće, da su se žestoko posvađale. Rekao je kako je Jasmina istrčala i povikala: ‘Bježi, bude nas zatukla’. Smiljana je bila bijesna i pjena joj je išla na usta.

BEZ DOPUNE VJEŠTAČENJA

Obrana tvrdi da Smiljana od 1996., nakon što je rodila, ima problema s kralježnicom i nema šanse da bi mogla tijelo ubaciti u škrinju. No nije zatražila dopunu sudsko-medicinskog vještačenja na okolnost je li osoba sa zdravstvenim problemima poput nje to mogla učiniti.

NESTALA JOŠ 2000.

Tek 2005. obitelj je prijavila Jasminin nestanak. Tvrdili su da se Smiljana čula s njom i da radi u Francuskoj, da je negdje s dečkom ili da radi preko studentskog servisa. Nitko je nije vidio od ljeta 2000.

SAMO IH JE ZID DIJELIO

Zamrzivač u kojem je pronađena bio je ispod stepenica, uz zid sobe u kojoj su godinama spavali Smiljana i njezina obitelj. Škrinja je bila postavljena tako da se nije mogla u potpunosti otvoriti.

- U kolovozu 2005. majka okrivljene došla je prijaviti nestanak kćeri. Prilikom dolaska sastavljen je zapisnik o nestanku i obavljen razgovor s gospođom. Raspisana je potraga za nestalom, tražen je signal mobitela i poduzete su sve radnje koje se i inače poduzimaju. Nakon tog događaja, otprilike nakon mjesec dana, i gospodin Dominić je došao prijaviti nestanak te je sa sobom donio osobne dokumente nestale - rekao je Vladimir Makar, koji je tad bio službenik Policijske postaje Čakovec. Dodao je kako mu je bilo čudno što su im rekli da je 2000. otišla na školovanje, a nestanak prijavili tek 2005.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Rekla je da je u međuvremenu obitelj kontaktirala s njom, da je razgovarala sa sestrom - rekao je svjedok. Katarina Dominić je u prijavi navela kako je vrijeme nestanka kolovoz 2000., a kao lokacija su navedeni Zagreb i Dubrovnik.

- S obzirom na to da je u to vrijeme bilo rečeno da nestala studira u Zagrebu, raspisana je potraga za nestalom. Poslani su dopisi svim upravama, pa tako i PU zagrebačkoj da provjeri na fakultetu i s njezinim kolegicama. To je bilo prije mnogo godina te se za nestale osobe nije mogao dobiti izlist poziva. Naime, s obzirom na to da nisu postojale indicije da je počinjeno kazneno djelo, izlist se nije mogao dobiti. Radile su se i druge radnje. Razgovaralo se sa susjedima, slali su se dopisi, uglavnom se to obavljalo - rekla je Gordana Štefinec, koja je tad u policiji radila na poslovima potrage.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Policajac Josip Jalševec je od 2015. radio na nestanku.

Inzistirala na poligrafu

- Počeli smo ponovno provoditi razgovore sa svima koji bi mogli nešto znati. Razgovarali smo sa Smiljanom i Ivanom Srnecom. Htjeli smo ih poligrafski ispitati. Kod Smiljane je to bilo na njezino inzistiranje jer je htjela otkloniti bilo kakve sumnje. No zbog terapije je bila nepodesna. Ja sam 2015. vodio Ivana Srneca na testiranje. Došao je do ispitivača pa odbio. Smiljana je 2017. opet htjela na poligraf, no opet je nismo mogli testirati zbog terapije - rekao je Jalševec dodavši kako je, dok su se vozili na testiranje, kašljala, govorila da je bolesna i bila uznemirena.

- Kad smo se vraćali iz Varaždina, bila je mirna i izgledala je kao da je zaspala - rekao je svjedok napomenuvši kako je do prijave nestanka rodbina govorila da Smiljana kontaktira s Jasminom da radi u Francuskoj, s dečkom, da radi poslove preko studentskog servisa...

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Smiljanina majka Katarina bila je na poligrafu, no otac Martin Dominić nije.

Sudsko-medicinski vještak Josip Škavić odbacio je na suđenju mogućnost da bi Jasmina Dominić bila ubijena šakom, letvom ili čekićem te ustvrdio kako je najvjerojatnije ubijena s više udaraca tupim dijelom sjekire u glavu, najnovije su informacije sa suđenja njenoj sestri.