Slagalica strave: Ovo je škrinja u kojoj je pronađena Jasmina

Škrinja u kojoj je nađeno Jasminino truplo nalazila se u kući ispod stepenica. Zamrzivač je bio okrenut tako da se poklopac mogao otvoriti najviše 30 cm.

- Smiljanina spavaća soba je odmah kraj mjesta na kojemu je škrinja, dijeli ih samo zid. Kako je mogla mirno spavati sve te godine znajući da je iza zida tijelo njezine sestre - upitala se Jasminina rođakinja kad je u veljači čula gdje su našli Jasminu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Sama pomisao da sam prolazila kraj škrinje u kojoj je bilo Jasminino tijelo... Bila sam u toj kući, družila se sa svima njima, čak i s Jasminom - rekla nam je žena koja je željela ostati anonimna.

Nestanak prijavili 2005.

Truplo je bilo na dnu zamrzivača zatrpano gomilom vrećica. Na jednoj vrećici pisalo je “svinjski kare 2002.”. Kći optužene Smiljane rekla je kako su, kad su čistili škrinju, ona i njezin zaručnik David Balent, kad su počeli čistiti zamrzivač, uzeli neke vrećice sa zamrznutim povrćem, no kako je bilo puno leda, ostavili su da se odmrzava do idućeg dana.

Na suđenju Smiljani Srnec svjedočili su i policajci koji su istraživali nestanak Jasmine Dominić.

- U kolovozu 2005. majka okrivljene došla je prijaviti nestanak kćeri. Prilikom dolaska sastavljen je zapisnik o nestanku i obavljen razgovor s gospođom. Raspisana je potraga za nestalom, tražen je signal mobitela i poduzete su sve radnje koje se i inače poduzimaju. Nakon tog događaja, otprilike nakon mjesec dana, i gospodin Dominić je došao prijaviti nestanak te je sa sobom donio osobne dokumente nestale - rekao je Vladimir Makar, koji je tad bio službenik Policijske postaje Čakovec. Dodao je kako mu je bilo čudno što su im rekli da je 2000. otišla na školovanje, a nestanak prijavili tek 2005.

- Rekla je da je u međuvremenu obitelj kontaktirala s njom, da je razgovarala sa sestrom - rekao je svjedok. Katarina Dominić je u prijavi navela kako je vrijeme nestanka kolovoz 2000., a kao lokacija su navedeni Zagreb i Dubrovnik.

- S obzirom na to da je u to vrijeme bilo rečeno da nestala studira u Zagrebu, raspisana je potraga za nestalom. Poslani su dopisi svim upravama, pa tako i PU zagrebačkoj da provjeri na fakultetu i s njezinim kolegicama. To je bilo prije mnogo godina te se za nestale osobe nije mogao dobiti izlist poziva. Naime, s obzirom na to da nisu postojale indicije da je počinjeno kazneno djelo, izlist se nije mogao dobiti. Radile su se i druge radnje. Razgovaralo se sa susjedima, slali su se dopisi, uglavnom se to obavljalo - rekla je Gordana Štefinec, koja je tad u policiji radila na poslovima potrage.

Policajac Josip Jalševec je od 2015. radio na nestanku.

Inzistirala na poligrafu

- Počeli smo ponovno provoditi razgovore sa svima koji bi mogli nešto znati. Razgovarali smo sa Smiljanom i Ivanom Srnecom. Htjeli smo ih poligrafski ispitati. Kod Smiljane je to bilo na njezino inzistiranje jer je htjela otkloniti bilo kakve sumnje. No zbog terapije je bila nepodesna. Ja sam 2015. vodio Ivana Srneca na testiranje. Došao je do ispitivača pa odbio. Smiljana je 2017. opet htjela na poligraf, no opet je nismo mogli testirati zbog terapije - rekao je Jalševec dodavši kako je, dok su se vozili na testiranje, kašljala, govorila da je bolesna i bila uznemirena.

- Kad smo se vraćali iz Varaždina, bila je mirna i izgledala je kao da je zaspala - rekao je svjedok napomenuvši kako je do prijave nestanka rodbina govorila da Smiljana kontaktira s Jasminom da radi u Francuskoj, s dečkom, da radi poslove preko studentskog servisa...

Smiljanina majka Katarina bila je na poligrafu, no otac Martin Dominić nije.

NUDILA SE ZA POLIGRAF

Smiljana Srnec je 2015. inzistirala da ide na poligraf, no zbog terapije nije bila podesna, rekao je policajac dodavši kako je 2017. ponovno htjela na poligraf, no opet je nisu mogli testirati zbog terapije koju je primala.

POKRENULA JE MICANJE ŠKRINJE

Smiljanina kći Katarina i njezin zaručnik David, koji su tijekom istrage šutjeli, na sudu su izjavili kako su Smiljana i njezina mama dogovorile da se škrinja makne iz kuće. Čak je, tvrde, sama počela čistiti stvari iz zamrzivača.

OTAC PIJANAC...

Smiljanin ujak Drago Sabol jedini je član obitelji koji je još 2005. policiji iznio sumnje da bi Jasmina mogla biti ubijena. Prvi je za Smiljanina oca Martina, za kojega su govorili da je dobričina, rekao da je bio pijanac i imao nasilnih incidenata

SVE ĆE PREBACITI NA DJEDA?

Katarina Dominić Srnec je rekla kako je vidjela da je njezina teta Jasmina Dominić djeda Martina gurnula kroz staklena vrata. Martin, koji je umro 2013. godine, za razliku od supruge, nije bio na poligrafskom ispitivanju.

SVAĐALA SE SA SVJEDOKOM

Smiljanin rođak Boris Kocijan rekao je kako je jednom čuo, dok je bio ispred njihove kuće, da su se žestoko posvađale. Rekao je kako je Jasmina istrčala i povikala: ‘Bježi, bude nas zatukla’. Smiljana je bila bijesna i pjena joj je išla na usta.

BEZ DOPUNE VJEŠTAČENJA

Obrana tvrdi da Smiljana od 1996., nakon što je rodila, ima problema s kralježnicom i nema šanse da bi mogla tijelo ubaciti u škrinju. No nije zatražila dopunu sudsko-medicinskog vještačenja na okolnost je li osoba sa zdravstvenim problemima poput nje to mogla učiniti.

NESTALA JOŠ 2000.

Tek 2005. obitelj je prijavila Jasminin nestanak. Tvrdili su da se Smiljana čula s njom i da radi u Francuskoj, da je negdje s dečkom ili da radi preko studentskog servisa. Nitko je nije vidio od ljeta 2000.

SAMO IH JE ZID DIJELIO

Zamrzivač u kojem je pronađena bio je ispod stepenica, uz zid sobe u kojoj su godinama spavali Smiljana i njezina obitelj. Škrinja je bila postavljena tako da se nije mogla u potpunosti otvoriti.

Sudsko-medicinski vještak Josip Škavić odbacio je na suđenju mogućnost da bi Jasmina Dominić bila ubijena šakom, letvom ili čekićem te ustvrdio kako je najvjerojatnije ubijena s više udaraca tupim dijelom sjekire u glavu.

- Obdukcijom su utvrđene izvanredno opsežne ozljede glave, i to u predjelu lijeve strane čela i lica te lijevo sljepoočno uz manji krvni podljev mekog oglavka lijevo zatiljno. Ovakav raspored opsežnih ozljeda na relativno maloj površini tijela, a na što upućuje praksa, nastaje kod osoba koje se tijekom ozljeđivanja nalaze u nekom pasivnom fiksiranom položaju, najčešće ležeći na podlozi, pri čemu je ozlijeđeni dio glave, u konkretnom slučaju, lijeva strana glave, čela i lica, dostupna ozljeđivanju, to jest okrenuta prema osobi koja zadaje ozljede, dok je nasuprotni dio glave oslonjen o podlogu - rekao je vještak.

Sa sudsko-medicinskog stajališta, dodao je, nije moguće objasniti ovakav pasivni položaj žrtve, no taj položaj upućuje na to da se žrtva nalazila u odmarajućem, spavajućem položaju i slično.

Udarci su pljuštali jedan za drugim

- Ova grupa ozljeda, prema viđenom u praksi, uobičajeno su zadane neposredno jedna za drugom, odnosno u kratkom vremenskom razmaku koji u sudsko-medicinskom smislu nije moguće izraziti u jedinici vremena. U prilog ovom zaključku govori i izostanak zalutalih i obrambenih ozljeda, bilo da se radi o aktivnim obrambenim ozljedama nastalim hvatanjem sredstva ozljeđivanja ili pasivnim obrambenim ozljedama nastalim podmetanjem ruke ili ruku ispred sredstva s kojim druga osoba zamahuje prema žrtvi - rekao je Škavić dodavši kako su ozljede na glavi žrtve nastale s najmanje pet do šest međusobno neovisnih jakih djelovanja sile, udarcima nekog tupo-tvrdog sredstva.

- Izrazito jako djelovanje sile bilo je potrebno za nastanak mnogostrukog prijeloma kostiju svoda i baze lubanje u lijevom čeono sljepoočnom predjelu. Takvi opsežni prijelomi neminovno se prenose na moždano tkivo, gdje dovode do opsežnog nagnječenja i razaranja, što u pravilu uvijek rezultira smrtnom posljedicom. Prijelom kostiju lubanje, kakav je zadobila žrtva Jasmina Dominić, momentom ozljeđivanja rezultira gubitkom svijesti, dok smrt u pravilu nastupa kratko nakon ozljeđivanja, pri čemu se može raditi o nekoliko do najviše desetak minuta - naveo je vještak rekavši kako kod takvih ozljeda nikakva medicinska pomoć ne može otkloniti smrtni ishod.

Neko vrijeme je još bila živa

Kako je u želucu žrtve nađena krv, jasno je da je neko vrijeme bila živa.

Vještak je rekao i kako je tijelo stavljeno u škrinju unutar tri-četiri sata nakon ubojstva, dok ukočenost nije bila izražena.

- Ne mogu se upuštati u to kako je i na koji način tijelo dospjelo do zamrzivača. Mogu samo reći je li moguće i kako tijelo ubaciti u zamrzivač. Naveo sam najjednostavniji način. Budući da je vodeći dio tijela glava, uobičajeno bi bilo da se tijelo podigne držeći za gornji dio - rekao je vještak Škavić

Tijelo žrtve nađeno u škrinji nalazilo se u krajnje neprirodnom položaju tako da su prema gore bili okrenuti i izloženi prednji dio zdjelice sa spolovilom i prednja strana natkoljenice s najviše pozicioniranim koljenima, a potkoljenice savijene u koljenima usmjerene sa stopalima prema dnu zamrzivača.

- Tijelo je presavijeno u predjelu struka uz djelomično rotiran gornji dio tijela tako da se Jasmina Dominić na dno zamrzivača oslanjala lijevom stranom lica, prednjim lijevim dijelom prsnog koša i lijevog ramena te lijevom rukom, dok joj je desna ruka bila savinuta u laktu i ručnom zglobu te se nalazila ispod natkoljenica - opisao je vještak Škavić položaj trupla u u zamrzivaču.