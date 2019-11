'Majka je dolazila u policiju i pitala za Jasminu, otac nikada'

Na županijskom sudu u Varaždinu nastavlja se suđenje Smiljani Srnec, optuženoj da je u ljeto 2000. u Pavlovcu tupim predmetom ubila svoju sestru Jasminu i njeno tijelo sakrila u zamrzivaču.

U 12 sati pozvani su svjedoci iz Pu međimurske koji su radili na slučaju nestanka Jasmine Dominić Ljubica Farkaš, Vladimir Makar, Josip Jalšovec, Danijela Turk i Gordana Štefinec.

Prvi će svjedočiti Vladimir Makar.

Sudac: Koje ste radnje poduzimali vezano uz Jasminin nestanak?

Bio sam krim službenik postaje Čakovec vezano uz nestanke. Koliko se sjećam u kolovozu 2005. je gospođa mama od okrivljene došla prijaviti nestanak kćeri. Prilikom dolaska sastavljen je zapisnik o nestanku i obavljen razgovor s gospođom. Raspisana je potraga za nestalom, tražen je signal mobitela, sve one radnje koje se poduzimaju. Nakon tog događaj, otprilike nakon mjeec dana isto je došao gospodin Dominić prijaviti nestanak i donio osobne dokumente nestale. Sve što je bilo poslije, ja nisam radio. Sastavljen samo zapisnik o razgovoru s njim.

Pokazuju mu zapisnike. Potvrdio je da je to zapisnik o nestanku koji je sastavio.

Sjećate li se detalja prijave?

Nekih posebnih detalja se ne sjećam, jedino što smo obratili pažnju da je 2000. otišla na školovanje, pitali smo zašto je tek sad prijavila nestanak. Rekla je da je u međuvremenu obitelj kontaktirala s njom, da je razgovarala sa sestrom. Nakon pet godina vidjeli da je nema, da nije u Zagrebu.

Što je rekao otac?

Uglavnom se priča nadovezala na majku.

Što znači da je obitelj bila u kontaktu s Jasminom?

Ne mogu se sad sjetiti, samo da su se čuli s njom putem telefona. Zatraži se zahtjev operatera za ispisom telefona, tko ga je koristio, kad... To je bila uobičajena procedura, kad bi ih mogli dobiti. Nekad bi nas odbili. U slučaju nestanka se ne radi o kaznenom djelu. Vježbenik je sastavljao zapisnik, njegov je rukopis. On je pisao, ja sam bio tamo uz njega.

Sjećate li se nečega konkretnog vezano uz osobne isprave?

Ne.

U istrazi ste rekli da niste pitali zbog čega je nestanak prijavljen tek 2005. te da je Martin Dominić rekao da su dokumenti nađeni u Jasmininoj sobi, a tko ih je našao ne sjećate se.

Branitelj: Jeste li provjeravali brojeve koji su bili u imeniku njezina mobitela?

Ne. Nijedan broj nije bio neobičan, isticao se.

Je li još netko imao u posjedu telefonski imenik?

Mogli su ih vidjeti svi koji su radili na nestanku.

Jeste li pretraživali kaznenu ili prekršajnu evidenciju članova obitelji?

Ne, jer se radilo o običnom nestanku, a to nije bila praksa.

Sudac: Piše u prijavi nestanka, vrijeme nestanka kolovoz 2000., mjesto nestanka Zagreb, Dubrovnik. Je li vam to Katarina Dominić rekla?

Da. Tako su izjavljivali.

Gdje bi se mogla nalaziti, piše Mihaela Polančec. Govori li vam to nešto?

Ne.

Sljedeća svjedokinja je Danijela Turk.

Sudac: Vi znate nešto o telefonskom pozivu na dan kad je nađen leš? Možete li reći nešto više o tome, ne o sadržaju poziva?

Obavljala sam poslove, zazvonio je službeni telefon. Javila se ženska osoba i predstavila se kao Smiljana Srnec. Tražila je kolegu koji taj dan nije bio tu, pitala sam zbog čega zove. Rekla je da treba baš kolegu. Mislim da je poziv bio u subotu u 12.05. Nazvala sam kolegu i rekla mu da ga je zvala. Imala je drhtav glas i zvučala je uznemireno.

Branitelj: Znate li da je bilo tko drugi tog dana zvao policiju vezano uz taj događaj?

Ne.

U sudnicu ulazi Gordana Štefinec. (žuta jakna, kratka crvena kosa)

Sudac: Koje ste radnje podiuzimali vezano uz nestanak?

Radila sam na poslovima potragama. Nestanak je bio prijavljen u postaji Čakovec jer Palovec spada pod tu postaju. Kolega je sačinio zapisnik o nestanku. Nakon toga, s obzirom na to da je u to vriejme bilo rečeno da nestala studira u Zagrebu, raspisana je potraga za nestalom, poslani su dopisi svim upravama pa tako i PU zagrebačkoj da provjeri na fakultetu i s njezinim kolegicama. To je bilo prije dosta godina, za nestale osobe se nije mogao dobiti izlist poziva. S obzirom da nisu postojale indicije da je počinjeno kazneno djelo, izlist se nije mogao dobiti. Radile su se druge radnje, razgovori sa susjedima, dopisi, uglavnom se to obavljalo. Ja sam 2010. otišla iz policije pa više nisam imala kontakt vezano uz to.

Je li se ikad pojavila sumnja da je počinjeno kazneno djelo tijekom vašeg rada?

Bili su razgovori. Znam da smo htjeli ispitati Smiljanu na poligrafu, no zbog njezina uzimanja lijekova to nije bilo moguće.

Je li uobičajeno da se u slučajevima nestanka ispituje poligrafom?

Pa i ne baš.

Kad se pojavila sumnja da je počinjeno kazneno djelo?

Možda u razgovoru s nekom rodbinom, no sad se više stvarno ne sjećam.

Sjećate li se s kim ste razgovarali?

S majkom, ujnom, ujacima... Razgovore obavljali i službenici drugi iz postaje.

Jeste li bili u kući u kojoj je živjela Jasmina?

Da, jesam. Majka je bila u upravi kod nas, a s ocem ja nisam razgovarala.

Što ste radili u kući? Jeste li imali tamo neke radnje?

Ne, samo smo razgovarali sa Smiljanom. Došli smo na razgovor i bili smo u Jasmininoj sobi, tražili smo neko pismo ili bilo što što bi upućivalo na nestanak.

Majka je dolazila i raspitivala se o nestanku?

Da, znala je doći i pitati ili se telefonom raspitivati.

Je li se otac raspitivao?

Koliko ja znam, ne.

Koliko razgovora ste obavili sa članovima obitelji?

Ne sjećam se, radilo se kontunuirano. Sve informacije koje smo dobili smo provjeravali. Potraga je bila raspisana na nivou Hrvatske.

Kontaktirali ste Pu zagrebačke, sjećate li se odgovora?

Bilo je da je ona studirala, i da više nije na studiju, odnosno da ne studira. Ne sjećam se koje je to bilo godine.

Optužba: Jeste li pitali majku zašto to nije učinila ranije?

Rekla je da joj je okrivljena govorila da se čuje s nestalom, da se redovito čuju i da joj se javlja. Okrivljena je govorila da je u Francuskoj, sa svojim dečkom. Smatrala je da je to istina.

Jeste li provjeravali je li se doista javljala?

U to doba nismo mogli doći do izlista.

Branitelj: Sjećate li se kako je majka opisala njihov posljednji razgovor?

Ne.

Jeste li sudjelovali u razgovoru s Katarinom Dominić?

Ne.

Znate li što joj je rekla?

Ne.

Je li vam poznato da je obitelj donijela dokumente nestale?

Da, iz pogovora.

Je li vam poznato da su donijeli imenik?

Ne.

Nikoga niste zvali?

Ne.

Jeste li u tom periodu imali sumnju na počinjenje kaznenog djela? Do 2010.?

Ne.

Jeste li je tražili da ide na poligraf?

Da.

Jesu li to tražili i druge članove?

Ne.

Jeste li ikad osobno razgovarali s majkom?

Ne.

Sljedeća je Ljubica Farkaš.

Radila sam u policiji do 2013. Radila sam poslove potraga.

Kakva je uobičajena procedura kod prijave nestanka?

Obavlja se razgovor s ukućanima na okolnosti nestanka, kasnije se obavlja razgovor s rodbinom, susjedima...

Ovdje se za Jasminu govorilo da studira. Jeste li to provjeravali?

Koliko se sjećam, pronađeni su njezini dokumenti i imenik u kojima su bili brojevi telefona i adrese.

S kim ste razgovarali od rodbine?

Mislim da sam pričala s ujacima. Nisam pričala s ocem. Nikad nije bio doma.

Na koji način je Jasminin notes došao do policije?

Čini mi se da je to bilo kad smo bili kod njih. Pitali smo ima li Jasmina kakav rokovnik. Proteklo je dosta godina pa se svih detalja ne sjećam. Možda je netko donio s dokumentima. Sjećam se da je osobna bila stekla.

Jeste li tražili teleoperatera podatke?

Nismo to smjeli tražiti.

Bili ste u kući njihovoj?

da. Pitali smo možemo li pogledati sobu. Najviše smo razgovarali s majkom i Smiljanom. Majka je radila u Njemačkoj, kad je doalzila znala je navratiti, zvati telefonom.

Znate li koliko ste često pričali sa Smiljanom?

Ne znam.

Znate li nešto o poligrafu? Kad je to bilo?

Ne sjećam se kad je to bilo. Ja sam radila na tome.

Je li se tijekom obrade razvila sumnja da je počinjeno kazneno djelo?

Ne znam. Ja sam radila na poslovima traganja za nestalom osobom.

Znate li nešto o vidovnajku kojeg je ujak angažirao. Tu ste nešto poduzimali?

Da.

U ovim kontaktima s Katarinom i Smiljanom jeste li saznali zbog čega je prijava nestanka bila pet godina kasnije?

Naravno da sam pitala zašto nisu ranije prijavili. Od samih početaka je bilo rečeno da je nestala s početka studija. Iz Zagreba je telefonom zvala oca i pitala može li ići raditi na brod, on je to dozvolio i cijelo vrijeme su mislili da je vani.

Jeste li pitali majku o tome?

Da, rekla je da je Smiljana pričala s njom.

Branitelj: Jeste li u bilješke pisali istinite podatke?

Da.

U bilješci iz prosinca 2005. pričali ste s Draženom Palfijem. Rekla vam je da je Jasminu sreo u siječnju 2002. ili 2003. u Zagrebu i da su popili kavu. Sjećate li se toga?

Da.

Sjećate li se da je kasnije rekao da ju je vidio u proljeće 2001. Jeste li ga pitali zbog čega ta razlika?

Da, rekao je da se sad bolje sjeća.

Rekli ste da ste kontaktirali brojeve iz imenika? Jeste li zvali sve brojeve?

Da.

Jeste li zvali Zatvor u Zagrebu radi nestanka i broj Vrhovnog suda? Jeste li zvali liječnike, odvjetnike vezano uz nestanak, sve prijateljice?

Ja sam šest godina u mirovini, živim neki drugi život, ne sjećam se više.

Ako ste zvali sve brojeve zašto u spisu nemamo razgovore s tim osobama?

Ne znam.

Posljednji je Josip Jalševec.

Koje poslove radite u policiji?

Trenutno sam u službi za opći kriminalitet.

Jeste li radili u vrijeme prijave nestanka?

Ne. U policiji sam od 2006.

Što ste radili vezano uz nestanak?

Ja sam 2015. godine radio na nestanku. Počeli smo ponovno provoditi razgovore sa svima koji bi mogli nešto znati. Razgovarali smo sa Smiljanom i Ivanom Srnecom. Htjeli smo ih poligrafski ispitati. Kod Smiljane je to bilo na njezino inzistiranje, dala je pristanak, no bila je nepodesna. Sama je inzistirala da se otkloni bilo kakva sumnja. Nestanak osobe bilo koje, kontunuirano se radi, samo se intenzivirala. Bile su neke sumnjive okolnosti nestanka.

Je li postojala sumnja da je počinjeno kazneno djelo?

Ne. Ukazivalo je da nije klasičan nestanak, neke indicije smo imali. Bio sam najmanj u dva navrata kod njih u kući, 2015. i 2017. Došli smo isključivo zbog razgovora sa Smiljanom

Kako je Smiljana došla do vašeg broja?

Ja sam joj dao broj. Uobičajeno je da obitelj ima broj telefona ljudi koji rade na nestanku. Katarina Dominić je dosta često zvala, no obično je kontaktirala s Ljubicom. Onda sam ja Smiljani ostavio svoj broj kad smo razgovarali.

Taj dan kad je pronađena škrinja, za to ste saznali na koji način?

Nazvala me kolegica Danijela Turk, oko 12.07 i rekla da je u kancelariju na broj nazvala gospođa Smiljana Srnec. Bila je uznemirena i tražila mene. Nazvala me i prenijela mi to, dala mi je broj fiksnog telefona s kojeg je zvala. Nisam odmah nazvao, u međuvremenu me zvao kolega iz PP Čakovec. Njemu su javili da je u Palovcu pronađen leš i da bi bilo dobro da se moja grupa u to uključi. Tad sam nazvao fiksni broj, javio se muški broj i predstavio se kao Ivan Srnec. Tražio sam Smiljanu, rekao mi je da se ne može javiti jer je tamo Hitna. Rekao je i da je tamo policija i da je nađen leš u škrinji. Rekao sam da ću doći.

Je li vam netko rekao da kontaktira s Jasminom?

Do prijave nestanka rodbina je govorila da Smiljana kontaktira s Jasminom.

Što je rekla kad se javljala?

Govorili su da je u Francuskoj, s dečko, radi poslove preko student servisa.

Jesu li govorili da se javlja nekom drugom?

Koliko se sjećam, mislim da je majka rekla da se Jasmina javila ocu negdje 2000. i pitala ga može li ići raditi na brod.

Koga ste vodili na poligraf?

Ja sam 2015. vodio Ivana Srneca na testoranje. Došao do ispitivača pa je odbio. Iste godine je sama inzistirala da ide na poligraf, no zbog terapije nije bila podesna. Smiljana je 2017. opet htjela na poligraf, no opet je nismo mogli testirati zbog terapije.

Kako se ponašala kad ste je vodili na poligraf?

Dosta je kašljala, govorila da je bolesana i bila je uznemirena. Kad smo se vraćali iz Varaždina bila je mirna i izgledala kao da je zaspala.

Branitelj: Znate li je li itko od policajaca provjeravao evidenciju članova obitelji Dominić?

Da, to je uobičajeno.

U istrazi rekao da je on 2015. provjeravao i našao to u evidenciji. Jeste li to znali i prije?

Ne sjećam se jesam li to tad saznao ili je netko i ranije provjeravao evidenciju Martina Dominića.

Jeste li znali da je kazneno evidentiran? Što piše u toj prijavi?

Kasnije sam saznao. Za to nismo znali jer nije uvedeno u naš informacijski sustav.

Znate li da ima i treću prijavu zbog javnog reda i mira iz proljeća 2005.?

To je u sustavu i za to sam znao.

Postoje li ti podaci o evidenciji Martina Dominića u spisu o nestanku?

Meni je uobičajeno da pogledam takve stvari pa sam ja osobno pogledao te podatke. Nisam to nigdje zapisao.

Zašto ostali nisu podvrgnuti poligrafu?

Majka je podvrgnuta poligrafu još 2005. ili 2006.

Jeste li provjeravali kontakte iz osobnog imenika?

Koliko se sjećam to je donio netko od članova obitelji zajedno s dokumentima. Ne znam ima li u spisu podataka o tome je li ih netko zvao. Ja nisam provjeravao brojeve.

Jeste li provjeravali studira li Jasmina?

Postoji dopis fakulteta.

Jeste li provjeravali vlasnike stanova gdje je stanovala?

Ja nisam, ali mislim da se to provjeravalo.

Jeste li utvrđivala gdje je Jasmina bila između rujna 1999. i ljeta 2000.?

Tražili su podatke Zavoda za mirovinsko i zapošljavanje. Nismo mogli utvrditi točan datum nestanka.

U spisu podatak da je Jasmina radila u društvu Bisk od studenog 1998. do ožujka 1999. Znate li gdje je radila nakon rujna 1999.?

Ne znam.

Sudac: Rekli ste da ste došli na mjesto događaja u kuću u Palovec. Sjećate li se tko je bio tamo?

Policajci koji su osiguravali mjesto događaja.

Kad ste došli u Palovec?

Znam da sam nakon poziva odmah otišao u postaju, pričekao sam kolege i otišao tamo. Pričekali smo nalog za pretragu.

Sjećate li se kako ste dobili nalog za pretragu?

Započeli smo s očevidom, tek nakon očevida smo pretražili kuću i druge prostorije, a šupu zapečatili. Očevid je vodila zamjenica državnog odvjetništva. Na očevidu su bili i dva krim tehničara, obducentica, Katarina Dominić Srnec, David Balent, Smiljana Srnec, Ivan Srnec.

U zapisniku o očevidu da je poklopac škrinje bio zatvoren, tko ju je zatvorio?

Vjerojatno tehničar zbog fotografiranja. Nisam siguran. Ja nisam.

Piše da je očevid započeo u 16.25 i završio u 19.15, a pretraga da je započela u 17.57. Je li to moguće?

Jasno mi je što pitate, završili smo s dijelom očevida gdje je škrinja i sadržaj fotografiran i čekao se nalog. Čim smo završili s tim dijelom očevida, škrinja je zatvorena i započeli smo s pretragom. Tad je došao i kombi pogrebnika.

Što ste pretražili?

Kuću i zapečatili smo šupu jer je bio mrak i bilo je puno stvari unutra pa smo procijenili da to nećemo stići pretražiti odmah.