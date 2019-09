Duhaček: Vikneš HDZ lopovi ili premijeru ćaća i odeš u ćeliju...

Policija je u ponedjeljak ujutro uhitila novinara Indexa Gordana Duhačeka zbog dvije objave na Twitteru. Isti je dan proglašen krivim na Prekršajnom sudu u Novom Zagrebu.

Zbog vrijeđanja policije, odnosno skraćenice 'ACAB' (all cops are bastards), koju je napisao na Twitteru, kažnjen je s 200 njemačkih maraka.

Na Twitteru je napisao i 'Govna Velebita', satiričnu obradu pjesme 'Vila Velebita', a za to će kaznu saznati za tri dana.

'Vikneš HDZ lopovi ili premijeru 'ćaća' i završiš u zatvoru'

Duhačeka je policija uhitila u zagrebačkoj zračnoj luci, trebao je letjeti za Njemačku. Dan prije na ulasku u Hrvatsku iz BiH upozorili su ga da se mora javiti u Heinzelovu ulicu. Tvrdi da je bio u Heinzelovoj i da su mu rekli da može otputovati bez problema.

- Bio sam u BiH iz obiteljskih razloga. U subotu su mi na granici skrenuli pažnju da postoje nalozi, dali su mi dva papira. Drugi je bio da se moram javiti u Heinzelovu u ponedjeljak. Ja sam jučer bio u Heinzelovoj, nudio se da razgovaram, rekao sam da putujem. Tu piše da se može opravdati nedolazak. Meni je policajac u Heinzelovoj rekao da je sve u redu, da mogu putovati i da se javim policiji kad se vratim - ispričao je Duhaček, kojeg su ipak na kraju priveli.

Iz policije tvrde da se nije odazvao pozivu.

- U subotu, 14. rujna ove godine na graničnom prijelazu Županja, Policijske uprave vukovarsko-srijemske u namjeri ulaska u Republiku Hrvatsku pristupio je 39-godišnji novinar, za kojeg je provjerom utvrđeno da se potražuje zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 14. i 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Iz navedenog razloga tom mu je prilikom uručen Poziv u kojem je upućen da se 16. rujna javi u službene prostorije Policijske uprave zagrebačke u Heinzelovoj, a što isti nije učinio. Prije tog njegovog zaticanja na graničnom prijelazu, policijski su službenici Policijske uprave zagrebačke, tijekom poduzimanja izvida u sklopu kriminalističkog istraživanja koje je započelo u kolovozu ove godine, u više navrata utvrdili da na adresi prijavljenog prebivališta u Zagrebu navedena osoba stvarno ne živi. Današnjeg dana, policijski službenici su imenovanog 39-godišnjaka zatekli na graničnom prijelazu u Zračnoj luci "Franjo Tuđman" u namjeri da otputuje zrakoplovom iz Republike Hrvatske, te ga, budući da se nije po ranijem Pozivu odazvao, doveli u službene prostorije Policijske uprave zagrebačke. Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je potvrđeno da imenovani na području Republike Hrvatske na adresi prijavljenog prebivališta stvarno ne živi već dulje vrijeme, radi čega je, uz Optužne prijedloge zbog postojanja osnova sumnje da je počinio prekršaje iz čl. 14. i 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, doveden na nadležni Prekršajni sud u Zagrebu - objavila je policija.

'Nisu mi ni rekli da sam uhićen'

- Bilo je bizarno, trebao sam letjeti za Njemačku, mene su na Plesu odveli sa strane i onda se ispostavilo da postoje ti neki optužni prijedlozi. Tamo sam čekao nekih sat, sat i pol. Iz zračne luke su me odvukli na Trešnjevku u stanicu, tamo su me zatvorili u ćeliju. Tada sam shvatio da sam uhićen a da mi to nitko nije rekao - kaže Duhaček koji je rekao da su ga pitali nekoliko pitanja.

Sporne su bile dvije objave na Twitteru, prva u kojoj je napisao 'ACAB', komentirajući policijsko postupanje u Zadru.

- Čudno je, Hrvatska je postala država da vikneš ACAB, premijeru ćaća ili HDZ lopovi i završiš iza rešetaka. A druga stvar, tereti me se jer sam iz zezancije satirički objavio verziju 'Vile Velebita' koja se referira na fekalije koje se izlijevaju u Jadran. Tu sam optužen zbog vrijeđanja moralnih osjećaja građana, uvrijedila ih je prerada stare pjesmice koju nitko ne pjeva - rekao je Duhaček.

HND: Ovo je zastrašivanje

"Hrvatsko novinarsko društvo (HND) najoštrije osuđuje policijsko postupanje prema novinaru Indexa Gordanu Duhačeku, koji je jutros kao okorjeli kriminalac priveden u zagrebačkoj zračnoj luci zbog dvije satirične objave na svom Twitter-profilu. Hrvatsko novinarsko društvo upozorava kako je policijsko postupanje prema Duhačeku bez presedana i ne može se tumačiti nikako drukčije nego kao zastrašivanje", stoji u priopćenju Hrvatskog novinarskog društva.

