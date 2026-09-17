Đurđevac dobio suvremeni logističko-distributivni centar za voće i povrće, evo kako izgleda

Napomenuo je da je kroz NPOO i ulaganja investitora uz te centre vezano ukupno oko 110 milijuna eura, od čega oko 65 milijuna eura iz javnih izvora. Dva centra već rade, prema podacima njegovog ministarstva, a do kraja godine planiran je završetak centara u Požegi i Vinkovcima. Nakon dovršetka svih pet centara ukupni skladišni kapacitet mreže bit će veći od 28 tisuća tona. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL