Đurđevac dobio suvremeni logističko-distributivni centar za voće i povrće, evo kako izgleda

Tvrtka LDC Agro u četvrtak je u Đurđevcu svečano otvorila novi logističko-distributivni centar za voće i povrće, vrijedan više od 40 milijuna eura, a ministar poljoprivrede David Vlajčić ocijenio da se radi o projektu od regionalnog značaja.
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Centar je namijenjen prijemu, obradi, skladištenju, pakiranju i distribuciji svježeg povrća i voća, prostire se na približno 19.700 četvornih metara, a opremljen je specijaliziranim linijama, komorama za dugoročno skladištenje povrća i automatiziranim regalnim skladištem. Izgradnja centra sufinancirana je bespovratnim europskim sredstvima kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Centar je namijenjen prijemu, obradi, skladištenju, pakiranju i distribuciji svježeg povrća i voća, prostire se na približno 19.700 četvornih metara, a opremljen je specijaliziranim linijama, komorama za dugoročno skladištenje povrća i automatiziranim regalnim skladištem. Izgradnja centra sufinancirana je bespovratnim europskim sredstvima kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). |
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Centar je namijenjen prijemu, obradi, skladištenju, pakiranju i distribuciji svježeg povrća i voća, prostire se na približno 19.700 četvornih metara, a opremljen je specijaliziranim linijama, komorama za dugoročno skladištenje povrća i automatiziranim regalnim skladištem. Izgradnja centra sufinancirana je bespovratnim europskim sredstvima kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Važan dio sustava čini proizvođačka organizacija Natura Agro, koja je suvlasnik LDC Agra i okuplja proizvođače radi zajedničkog nastupa na tržištu.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Direktor tvrtke LDC Agro Danijel Maltarić rekao je da nova infrastruktura i tehnologija trebaju učinkovitije povezati proizvodnju i tržište te stvoriti dodatnu vrijednost za proizvođače i poslovne partnere. Ocijenio je i da će centar pridonijeti jačanju konkurentnosti sektora voća i povrća.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Direktor Osatina Grupe, drugog suvlasnika LDC Agra, Mirko Ervačić kazao je da je gradnja centra trajala dvije i pol godine te da su u projektu sudjelovali dobavljači i izvođači iz više zemalja.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Istaknuo je da centar može dnevno primiti oko tisuću tona robe s polja, odnosno količinu koja odgovara približno 40 kamiona, dok automatizirano skladište ima kapacitet veći od 200 paleta na sat. Godišnje bi kroz LDC Agro trebalo prolaziti između 60 i 70 tisuća tona robe.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Dodao je da Osatina Grupa posluje u 14 zemalja, a novi centar svojim kapacitetima nadilazi potrebe jedne tvrtke, grada ili županije.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
„Ovaj sustav nije za jednu firmu, ovaj sustav nije za jednog kooperanta. Ovaj sustav je napravljen da može dići našu zajednicu, da može povećati kapacitete i povrća i voća“, poručio je Ervačić.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U posljednjih deset godina, naglasio je, Osatina grupa investirala je oko 240 milijuna eura u poljoprivredu, uključujući farme, energetiku, logistiku i industriju, dok je broj zaposlenih u toj tvrtki s manje od 400 porastao na oko 1500.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Ministar Vlajčić je rekao da otvorenje centra nije važno samo za Osatina Grupu i Đurđevac, nego da je riječ o „regionalnoj priči“ koja Đurđevac snažnije pozicionira na karti povrćarstva.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Naglasio je da logističko-distributivni centri trebaju premostiti prostor između kvalitetnog poljoprivrednog proizvoda i njegova uspješnog plasmana na tržište, osobito kroz udruživanje proizvođača.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
„Jedan proizvođač kada je sam nema poslovnu priliku cijelu godinu količine isporučiti kupcu, a kada nastupaju zajednički, njegov proizvod više nije samo urod nego izvrsna poslovna prilika“, rekao je Vlajčić.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Prema njegovim riječima, u Hrvatskoj je predviđeno pet takvih logističko-distributivnih centara, a đurđevački je treći koji se otvara.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Napomenuo je da je kroz NPOO i ulaganja investitora uz te centre vezano ukupno oko 110 milijuna eura, od čega oko 65 milijuna eura iz javnih izvora. Dva centra već rade, prema podacima njegovog ministarstva, a do kraja godine planiran je završetak centara u Požegi i Vinkovcima. Nakon dovršetka svih pet centara ukupni skladišni kapacitet mreže bit će veći od 28 tisuća tona.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Vlajčić je istaknuo da je đurđevački projekt imao potporu od 15 milijuna eura potpore.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Ervačić je napomenuo da je u centar do sada uloženo više od 40 milijuna eura te najavio mogućnost daljnje dogradnje u idućim godinama.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Otvorenju distributivnog centra u Đurđevcu trebao je nazočiti premijer Andrej Plenković, ali zbog iznenadne spriječenosti nije došao.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL