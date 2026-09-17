Obavijesti

Galerija

Komentari 1
FOTO: SVEČANO OTVORENJE

Đurđevac dobio suvremeni logističko-distributivni centar za voće i povrće, evo kako izgleda

Tvrtka LDC Agro u četvrtak je u Đurđevcu svečano otvorila novi logističko-distributivni centar za voće i povrće, vrijedan više od 40 milijuna eura, a ministar poljoprivrede David Vlajčić ocijenio da se radi o projektu od regionalnog značaja.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Đurđevac: Svečano otvorenje logističko-distributivnog centra Agro d.o.o.
Centar je namijenjen prijemu, obradi, skladištenju, pakiranju i distribuciji svježeg povrća i voća, prostire se na približno 19.700 četvornih metara, a opremljen je specijaliziranim linijama, komorama za dugoročno skladištenje povrća i automatiziranim regalnim skladištem. Izgradnja centra sufinancirana je bespovratnim europskim sredstvima kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/42
Centar je namijenjen prijemu, obradi, skladištenju, pakiranju i distribuciji svježeg povrća i voća, prostire se na približno 19.700 četvornih metara, a opremljen je specijaliziranim linijama, komorama za dugoročno skladištenje povrća i automatiziranim regalnim skladištem. Izgradnja centra sufinancirana je bespovratnim europskim sredstvima kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026