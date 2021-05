Prijave za izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda primaju se danas do ponoći. Dosad su stigle tri prijave, ali ne i ona Zlate Đurđević, oko koje su Plenković i Milanović vodili žestoke obračune, prenosi Dnevnik.hr.

Do sada su došle tri kandidature: odvjetnika Šime Savića, pravnice sa splitskog Fakulteta brodogradnje i strojarstva Snježane Rizvan te sutkinje Visokog kaznenog suda Lane Peto Kujundžić.

- Ne vjerujem da se zna, ja u to duboko ne vjerujem da je to unaprijed, da je to tako. Zato vjerujem da se treba i Predsjedniku pokazati, da postoje drugi ljudi za koje nije znao, o kojima nije razmišljao i nije imao prilike upoznati - rekla je Peto Kujundžić na pitanje zašto se prijavila, ako se zna tko je Milanovićev kandidat.

Profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu Zlata Đurđević poručila je da program za prijavu piše do posljednjeg trenutka. HDZ-ovu potporu nema.

Na ovaj javni poziv javila se samo jedna sutkinja.

- Mislim da Hrvatska zaslužuje imati osobu koja sve zna o pravosuđu, sudovima i mogućnosti organizacije - rekla je Peto Kujundžić.

Prijave koje stignu na Državno sudbeno vijeće šalju se na Pantovčak. Predsjednik Milanović bi potom mišljenje za svoj izbor trebao tražiti od Opće sjednice Vrhovnog suda i nadležnog saborskog odbora.