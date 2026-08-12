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U PETAK U GOSPIĆU

Dušica Radojčić o Gospiću: Plenković je odgovoran za korumpirani sustav nadzora

Piše HINA,
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Dušica Radojčić o Gospiću: Plenković je odgovoran za korumpirani sustav nadzora
Zagreb: Dušica Radojčić o prodaji brodogradilišta Uljanik | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Radojčić je izvijestila da su i ministrica zdravstva Irena Hrstić i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković potvrdile dolazak na sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša u petak, 14. kolovoza u Gospiću

Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić u srijedu je u Puli upozorila da "birokratske procedure neće zaustaviti teško onečišćenje tla" te istaknula da od ministrica zdravstva i zaštite okoliša očekuje odgovore na sjednici tog Odbora u petak u Gospiću. 

Radojčić je izvijestila da su i ministrica zdravstva Irena Hrstić i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković potvrdile dolazak na sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša u petak, 14. kolovoza u Gospiću. 

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"Smatram da su one te koje Ličanima i Gospićanima moraju odgovoriti što hitno čine da se zaštiti zdravlje stanovnika. Birokratske procedure neće zaustaviti teško onečišćenje tla, podzemnih voda i zraka u Lici", rekla je Dušica Radojčić.

Ustvrdila je i da "političku odgovornost za nefunkcionalni i korumpirani sustav nadzora snosi premijer Andrej Plenković".

"Zahtijevamo odgovore jer stanovnici imaju pravo na istinu. Trebamo brzo djelovanje", poručila je.

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Stoga je za utvrđivanje odgovornosti svih u lancu predložila da se održi javno saslušanje, i to već 18. kolovoza u Gospiću. No, kako je dodala, hoće li se to saslušanje zaista održati - ovisi o HDZ-ovoj većini u Odboru za zaštitu okoliša. U petak će se o tome glasati i "ukoliko HDZ-ovci i njihovi partneri dignu za to ruke, javno saslušanje će se idući tjedan i održati, i tada ćemo moći dobiti odgovore na mnoga pitanja na koja još uvijek nemamo odgovor", kazala je.

Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša podsjetila je da su analiza i mišljenje vještaka u okviru Uskokove istrage ukazali na teško onečišćenje tla, vode i zraka budući da odlagalište nije zaštićeno folijom, dok se čestice vjetrom raznose u okoliš.

Od ministrice Vučković stoga, kako kaže, očekuje da odgovori na pitanje što se čini da se sanacija dogodi u što kraćem roku, dok bi se, istodobno, iz Ministarstva zdravstva trebali izjasniti kako to da do sada nisu interpretirali nalaze vještaka koliko ljudi živi na tom području i koji su potencijalni rizici za zdravlje.

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