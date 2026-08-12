Darko Milinović potvrdio otkriće 24sata: Grad 2023. dobio mail o otpadu, institucije su ignorirale!

Kako smo objavili u utorak, zabrinuti građanin je 10. listopada 2023. godine poslao mail u kojem upozorava na otpad u silosu PPK Velebit kojim je upravljala Šincekova tvrtka. Poslao ga je na kabinet župana Petryja iz kojeg su nam rekli da su za otpad saznali iz medija dvije godine nakon, na Grad Gospić za što nam je Karlo Starčević rekao da je laž da je stigao, na mail komunalnog djelatnika Stipana Starčevića te na mail višeg referenta u gradu, Josipa Markovića.

Sam Darko Milinović nam je odgovorio da za mail nije znao jer tad nije bio gradonačelnik. Ali je očito naredio da se sve pregleda i u RTL Direktu rekao:

- Danas sam dobio dokument od jednog djelatnika, jer ga službeno nije bilo, 10. listopada 2023. u 13:48 jedan od građana je poslao mail da se tamo zbrinjavaju desetci tisuća tona otpada. Znači Grad, institucija Grada je tu informaciju imala. Dokument postoji - rekao je dva sata nakon što smo objavili mail.

Foto: čitatelj/24sata

Podsjetimo, županija, iako smo im dali mogućnost da revidiraju svoj prvi odgovor u kojem tvrde da mail nisu dobili, i dalje stoji pri tome. Druga dva djelatnika nam nisu odgovorila na službeni upit, iako smo gospodina Markovića i telefonski zamolili da odgovori.

Tu su i dvije prijave preko MUP-ove aplikacije koje su starije, a koje smo već ranije objavili. Jedna je 9. siječnja 2024. godine u 11 sati i 25 minuta. Prema snimci zaslona koja nam je ustupljena, prijava je prihvaćena isti dan u 12 sati i dvije minute. U toj prijavi osoba je opisala da je čula informaciju da vlasnik tvrtke (op.a. Josip Šincek) lažira papirologiju za otpad kojeg uvozi te da je otpad u silosu te podrumskim prostorijama. Druga prijava se odnosi na Štikadu i balirani otpad na području ličko - senjske. Ta prijava je stigla 5. listopada 2023. godine. I ona je zaprimljena.

Pitali smo PU ličko - senjsku što su poduzeli po prijavama, odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

Prije tri dana, ministrica Vučković je na svom službenom Facebook profilu optužila građane da su trebali vidjeti.

- I naposljetku, molba. Možete li nas pustiti provoditi sanaciju? Očistiti Gospić, lokaciju bivšeg PIK-a Velebit i druga ilegalna odlagališta koja smo mi pronašli putem satelitskih snimaka, pisanim putem prijavili inspekciji i čekamo nalaze? Provoditi monitoring i obnoviti prirodu? Svu onu prekrasnu prirodu koja je onečišćena aktivnostima u kojima nismo sudjelovali, u postrojenjima u kojima je radilo desetak ili vise ljudi, uz elaborate o gospodarenju otpadom koji su se radili kad je otpad već bio tamo, šume uz državnu cestu koje su se krčile prije pet, četiri i tri godine? Sve ono sto niste vidjeli, ali je trebao vidjeti netko tko nije živio tu, tko nije dao dozvolu i čak nije radio u sustavu zaštite okoliša - napisala je.

Ono što ovo sad dokazuje jest da su građani prijavljivali i upozoravali. Teza da nitko nije vidio nije točna. Građani su vidjeli i prijavili. Institucije su zažmirile na prijave.