Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije poziva ljude s bunarima da im se jave

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije je u srijedu pozvao stanovnike gradova Gospića, Otočca, Senja i općina Perušića i Karlobaga, koji posjeduju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da im se jave.

Povodom novih saznanja o prodoru PFAS spojeva u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću, a s ciljem preventivne zaštite stanovnika, Zavod provodi žurno prikupljanje podataka o individualnoj i lokalnoj vodoopskrbi.

Naglašava da je voda u sustavu javne vodoopskrbe na cijelom području ovih gradova i općina u potpunosti provjerena i sigurna za piće.

Također napominje da trenutačni podaci analiza ne ukazuju na bilo kakav utjecaj procjednih voda s odlagališta otpada u Gospiću na sustav javne vodoopskrbe.

Zavod tvrdi da se analize redovito vrše u okviru državnog i izvorišnog monitoringa, a sva uobičajena ispitivanja vode provode se svakodnevno.

U slučaju bilo kakvih prolaznih odstupanja, privremeno povišene mutnoće, promjene boje ili mikrobioloških parametara, o tome odmah obavještava javnost na svojim internetskim stranicama.

Stanovnici koji posjeduju vlastiti bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda pozvani su Zavodu na e-mail adresu ekologija@zzjzlsz.hr poslati svoje podatke - ime i prezime, adresu i kontakt broj, a ako ne mogu poslati e-mail, mogu nazvati na broj: 053 57 48 60.