- Pred vama je dug i izazovan put, a da biste uspješno savladali, potrebna vam je izvrsna tjelesna izdržljivost i izrazito snažan um te nesalomljivi duh, Ja sam uvjeren da sve to imate i da će vam nepredvidiva priroda biti naklonjena - hrabrim braniteljima Martinu Cruickshanku (61) i Werneru Iliću (54) rekao je ministar hrvatskih branitelja, Tomo Medved.

Njih dvojica će se krajem siječnja otisnuti u plovidbu preko Atlantskog oceana u čamcu na vesla. Ukupna udaljenost koju će proći bit će 6 500 kilometara, gdje ih čeka konačno odredište na Kanarskim otocima u Karipskom moru.

Do sada je ovaj pothvat uspio posadama iz 31 zemlje, a ukupno je devet veslača nestalo u oceanu za vrijeme plovidbe.

Bez obzira na strašne podatke, njih dvojica se ne boje.

- Nas dvojica imamo lak zadatak, samo moramo veslati preko oceana. Teže je našim obiteljima koje ostavljamo iza sebe. Oni su oni koji moraju nastaviti dalje bez nas i uz brigu što se događa s nama na Atlantiku. Bit ćemo uspješni i veselim se vidjeti vas kasnije u godini po boljem vremenu - rekao je Martin.

Putovanje će trajati tri mjeseca, a njih će dvojica, ako uspiju, Hrvatsku uvrstiti u ligu zemalja prekooceanskih veslača.

Prilikom pothvata samo jedna osoba može veslati, dok se druga za to vrijeme odmara. Prema provedenoj računici, izmjenjivat će se svaka dva sata, dok će naizmjenično tako spavati ispod palube.

Ono što je zanimljivo je da ih ne prati niti jedan drugi brod, već će čitavo to vrijeme biti prepušteni sami sebi u brodu duljine sedam i širine dva i pol metra. Ipak, imat će mogućnost komunikacije tekstualnim porukama kako bi mogli javiti ako i bude bila potrebna pomoć. Sve to uzeli su iz iskustva Martina koji se već okušao u pothvatu sa svojom sestrom prije nekoliko godina, no nažalost nije uspio.

- Imali su loše meteorološke uvjete te su morali odustati nakon ⅔ puta. Kormilo im se slomilo te nisu imali moć upravljanja. Na tim greškama smo naučili te smo ovog puta smanjili rizik koliko je god to bilo moguće. Imamo strahopoštovanje prema prirodi, a znamo i gdje je naša granica i što možemo učiniti. Bitno je da idemo smirene glave - kaže Werner i dodaje da bi bilo suludo da se ne boje.

- Naravno da se bojimo, strah je uvijek prisutan. Jednostavno moraš imati respekt prema prirodi jer će vas ona u svakom trenutku iznenaditi. Bili smo i na raznim tečajevima da bismo se i tako pripremili, jer nije dovoljna samo fizička snaga, bitna je i snaga uma - kaže.

Organizatori akcije će za vrijeme njigovog veslanja paralelno prikupljati novac za izgradnju centra na Baniji u akciji skupljanja po jedne kune za svaki prijeđeni metar. Na taj će način akciju moći podržati kako ljudi iz Hrvatske, tako i cijelog svijeta.

Kako iz broda neće izlaziti tri mjeseca, svu hranu ponijet će sa sobom, dok će pitku vodu dobivati iz desalinizatora koji se puni na solarnu energiju, čime, ako se zaredaju dani bez sunčeve svjetlosti, riskiraju dane bez pitke vode. No, spremni su i na to.

- Očekujemo valove sedam do deset metara, nevrijeme, očekujemo i da će biti loše vrijeme, možda čak i nekoliko dana zaredom. No nakon kiše mora svanuti sunce i mora biti dobro. Bez panike, lagano, isključiti se, vjerovati i nadati se. To je naša formula i vjerujemo da ćemo uspjeti - zaključili su.