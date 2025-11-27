Dva direktora oštetila tvrtku za 93.000 eura! Isplaćivali su si pozajmice, nisu vodili knjige...

Varaždinska policija dovršila je istragu nad dvojicom bivših direktora jedne tvrtke (30 i 39) zbog sumnje u zloupotrebu povjerenja u gospodarskom poslovanju.

- Sumnja se da su osobe, navedene kao direktori i odgovorne osobe društva, izuzimali uplaćena gotovinska novčana sredstva ostvarena od prodaje proizvoda u trgovini za vlastite potrebe te si isplaćivali pozajmice u iznosu od najmanje oko 93 300 eura, a da taj novac nisu natrag položili niti ga vratili na račun društva - navodi policija.

Oni od 1. travnja 2022. pa do otvaranja stečajnog postupka nisu vodili poslovne knjige zbog čega su otežali preglednost poslovanja i imovinskog stanja društva.

- Uz to, kao direktori i odgovorne osobe društva, nisu zatražili pokretanje stečajnog postupka u roku od 3 tjedna nakon što je društvo postalo prezaduženo ili nesposobno za plaćanje, čime su počinili i kazneno djelo Povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje iz čl. 626. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, protiv njih će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu - zaključila je policija.