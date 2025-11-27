Obavijesti

Dva direktora oštetila tvrtku za 93.000 eura! Isplaćivali su si pozajmice, nisu vodili knjige...

Oni od 1. travnja 2022.  pa do otvaranja stečajnog postupka nisu vodili poslovne knjige zbog čega su otežali preglednost poslovanja i imovinskog stanja društva

Varaždinska policija dovršila je istragu nad dvojicom bivših direktora jedne tvrtke (30 i 39) zbog sumnje u zloupotrebu povjerenja u gospodarskom poslovanju.

- Sumnja se da su osobe, navedene kao direktori i odgovorne osobe društva, izuzimali uplaćena gotovinska novčana sredstva ostvarena od prodaje proizvoda u trgovini za vlastite potrebe te si isplaćivali pozajmice u iznosu od najmanje oko 93 300 eura, a da taj novac nisu natrag položili niti ga vratili na račun društva - navodi policija.

Oni od 1. travnja 2022.  pa do otvaranja stečajnog postupka nisu vodili poslovne knjige zbog čega su otežali preglednost poslovanja i imovinskog stanja društva.

- Uz to,  kao direktori i odgovorne osobe društva, nisu zatražili pokretanje stečajnog postupka u roku od 3 tjedna nakon što je društvo postalo prezaduženo ili nesposobno za plaćanje, čime su počinili i kazneno djelo Povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje iz čl. 626. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, protiv njih će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu - zaključila je policija.

