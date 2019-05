Dva igrača s klupe: U SDP-u plešu između dvije trule jabuke

Dugo nisu imali nikoga, a sad SDP ima cijelu vojsku kandidata za fotelju predsjednika države. Uz povratnika u SDP Josipovića i briselskog Piculu, na čelu liste su dva “otpisana”, Zoran Milanović i, kako piše riječki Novi list, Zlatko Komadina.

Oba su, doduše, kandidati tipa “ni pirka ni kanjac”, odnosno “piškit ću, kakit ću”. To da bi Komadina htio na Pantovčak Novi list zaključio je iz činjenice da je Bernardić ovih dana bio u posjetu domu Zlatka Komadine, pa je potom na Instagramu objavio fotografiju s Komadininim psom Biggyjem. “Zlatkov Biggy uvijek me razveseli”, napisao je Bernardić.

Može li se iz tog Bernardićeva oduševljenja Biggyjem izvesti zaključak o kandidaturi? Budimo realni, njega veseli i kiša koja pada po Zagrebu. Iz Komadininih izjava želja za preseljenjem na Pantovčak nije uočljiva - svojedobno se s ministarske pozicije povukao zbog “narušena zdravlja” - i jedino o čemu je govorio tako da ne treba tumača jest to da na Pantovčaku, kao kandidata SDP-a, ni u ludilu ne vidi Zorana Milanovića. “Kao stranački kandidat sebe je diskvalificirao”, rekao je za Milanovića. A Milanović šuti i odvaguje šanse. Dio SDP-a bi ga podržao, ali to neće dopustiti Komadina. Bez SDP-a nema mu tko organizirati teren, a Milanović nije poznat kao čovjek koji će se ubiti od posla. No Ivo Josipović je radoholičar, ali se tek vratio u stranku koju je žestoko kritizirao, pa teško može računati na podršku članstva, dok se Picula nije htio vratiti na čelo SDP-a jer mu je privlačnija bila visoka plaća u EU parlamentu.