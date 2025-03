Dva kraka velike afere: Sutkinja sama upala u mjere. 'Prodala' se za nove gume i 10.000 eura

Većina od 60 uhićenih zbog utaje poreza i trgovine utjecajem u utorak je puštena da se brani sa slobode jer su ili priznali ili nije bilo razloga da tužiteljstvo traži istražni zatvor. No postupak protiv njih se nastavlja. Među onima koji su priznali je, kako doznajemo, i Josip Šimić, bivši nogometaš i brat hrvatskog reprezentativca Darija Šimića.

- Moj klijent je iznio obranu, pušten je na slobodu - rekao je za 24sata njegov odvjetnik Nikola Mandić.

Riječ je o dva kraka afere: jedan krak, u kojemu je Uskok zatražio istražni zatvor za devetero okrivljenih, a uhićeno ih je 53, tiče se gospodarskog kriminala i utaje poreza. Navodno kroz tzv. kružnu prevaru u kojoj tvrtke jedna drugoj izdaju lažne račune kako bi utajili porez, a procijenjena šteta je najmanje dva milijuna eura. Prvookrivljeni u tom slučaju je Goran Krunić (44), kojega zastupa odvjetnik Igor Cišper.

- Nije iznosio obranu za sada. Morate shvatiti da kad dobijemo pouku o pravima, koja je na više od 37 stranica, to moramo i proučiti. Očekujemo da će Uskok predložiti istražni zatvor - rekao je Cišper nakon što je Krunić ispitan.

Krunića su tužitelji označili kao organizatora navodne zločinačke organizacije koja je tražila poduzetnike po državi da im ispostavljaju lažne račune kako bi umanjili PDV i time utajili porez. Navodna šteta za državu je najmanje dva milijuna eura. Doznajemo i da je pod istragom od 2023. godine, kad je tijekom poreznog nadzora primijećeno da nešto nije u redu. To "nešto" je 50-ak koruptivnih događaja, odnosno navodno lažnih transakcija, a njemu se na teret stavlja da je organizirao "lažne" direktore u tvrtkama kojima je on zapravo bio vlasnik. Te tvrtke su izdavale račune za poslove koji nikad nisu obavljeni, pa bi novac dizali s bankomata. Tvrtka koja bi plaćala te "lažne" poslove bi te račune koristila za umanjenje poreza. Novac podignut s bankomata su navodno davali organizatorima cijele operacije, a sebi bi zadržali dogovorenu proviziju.

Prema sudskom registru, Krunić je na sebi imao čak 30 tvrtki. Dvadeset je brisano, još deset je aktivno, a najzanimljivija je K.G.B. Zagreb.

Tu je tvrtku 2003. godine osnovao Ivan Kolja Gembačev, unuk pokojnog Josipa Manolića. Krunić je postao vlasnik 11. listopada 2022. godine. Većina tvrtki koje su brisane u njegovu vlasništvu bile su od nekoliko mjeseci pa do dvije godine. Tu je i Bodega Hvar, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo u stečaju. Krunić je u studenome 2019. postao jedini član tvrtke, a ugašena je u ožujku 2020. godine. Ta tvrtka je povezana s još jednim uhićenim, Nikolom Bušljetom, jednim od poznatijih zagrebačkih ugostitelja. On je tvrtku 2019. predao Kruniću, koji ju je, kao i brojne druge, odveo u stečaj. Bušljeta je s bratom Ivanom pokrenuo zagrebačke klubove Piranhu i Mansion, neko su vrijeme bili vlasnici jarunskog Lida, kafića Leggiero i modnoga brenda Galileo, ali već deset godina ne surađuju poslovno. Bušljeta je bio direktor tvrtke Bodega Hvar, a bio je, prema javno dostupnim podacima, direktor ili član društva u 28 tvrtki.

Drugi krak, u kojemu je petero uključenih, uključuje sutkinju Općinskog radnog suda u Zagrebu, Vandu Blažević (50). Njih se tereti za počinjenje kaznenih djela trgovanja utjecajem u sastavu zločinačkog udruženja i davanja mita za trgovanje utjecajem u sastavu zločinačkog udruženja, a za svih pet je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Sutkinja upala u mjere

- U odnosu na moju branjenicu određen je istražni zatvor samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, dok je Uskok odustao od razloga opasnosti od ponavljanja kaznenog djela s obzirom na to da ona više ne obavlja sudačku dužnost, pa i nije realno očekivati da će ponoviti djelo - rekla je njezina odvjetnica Natali Kotlar iz odvjetničkog ureda Ljube Pavasovića Viskovića.

Svjedoka je 15-ak, a sutkinja je u Uskoku sve negirala. Do sutkinje su istražitelji došli sasvim slučajno. Naime, kako su istražitelji pratili i prisluškivali poduzetnike, došli su do toga da je nju njih nekoliko kontaktiralo. Među njima je i izvjesni Ante Zorić. Do sutkinje su poduzetnici navodno došli preko njezine prijateljice, drugookrivljene Irene Ivezić, a istražitelji vjeruju da je Blažević primila 11.000 eura mita i ljetovanje kako bi utjecala na svoje kolegice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu i Općinskom sudu u Velikoj Gorici. No to nije sve.

- U okviru realizacije navedenog plana sutkinja je stupala u kontakt s više sudaca raznih sudova te je od njih tražila da bez obzira na stvarno stanje spisa donesu sudske odluke u korist stranaka koje su povezane s II., III., IV. i V. okrivljenicima. Pritom je za ishođenje navedenih odluka III. okr. osobno i posredstvom II. okr. u više navrata predao I. okr. ukupno najmanje 10.000,00 eura, a IV. okr. je njoj i članovima njene obitelji platio ljetovanje vrijedno 3500 eura. Osim toga je IV. okr. posredstvom II. okr. obećao prenijeti I. okr. u vlasništvo stan u Zagrebu, dok joj je V. okr. za ishođenje takvih odluka kod sudaca platio uslugu lakiranja automobila i kupio nove automobilske gume te joj tako pribavio protupravnu imovinsku korist od najmanje 1300 eura - stoji u Uskokovu priopćenju.

Dakle, ideja je bila da utječe na njih kako bi se predmeti za koje su poduzetnici zainteresirani riješili kako oni hoće.

Rješavala i ovrhe

Prema pisanju Jutarnjeg lista, jedan od predmeta je ovrha jedne luksuzne nekretnine na području Zadra, vrijedne oko 800.000 eura. Vlasnici nekretnine ostali su dužni banci, a banka je svoj dug prodala faktoring tvrtki, koja je nekretnine počela ovršavati. Vlasnici su se navodno obratili sutkinji Blažević i zatražili od nje da intervenira kod svojih kolega na zadarskom Općinskom sudu kako bi spriječila ovrhu. Međutim, u ovom predmetu se zasad ne spominju druge sutkinje, pa izgleda da Blažević nije uspjela u onome za što je se tereti. Jednu kolegicu je uspjela kontaktirati, a drugu je tražila na sudu, ali nije uspjela doći do nje.