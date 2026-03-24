ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'

Ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno je*eno smeće i ti to ne zaslužuješ ikad više biti. Mi ovo palimo i tu se ne smije vidjet da je ikad bila Torcida Zagreb, čuje se na šokantnoj snimci koja se širi društvenim mrežama i koju zbog brutalnosti ne možemo objaviti. Na snimci netko brenerom pali nogu muškarca u boksericama koji izgleda kao da je bez svijesti.

Navijački rat i suradnja s Grobarima

Nedavno su na utakmici Dinama na Maksimiru Bad Blue Boysi su digli transparent 'Tko to ovde peva?' i 'Torcida Beograd'. Tada se nije znalo o čemu se radi. U navijačkim krugovima vrlo se brzo proširila priča da je nedavno u Zagrebu pretučen jedan od istaknutijih članova Torcide kojeg su prvo uhvatili Bad Blue Boysi.

U njegovom su mobitelu navodno pronašli poruke u kojima surađuje s navijačima Partizana Grobarima te čak obećava poslati fotografije Bad Blue Boysa. Navodno je s Grobarima dijelio i povjerljive informacije o kretanju i planovima vlastite skupine te pogrdnim riječima vrijeđao svoje članove, pa čak i prijateljsku skupinu No Name Boys, navijače Benfice.

Nakon toga 'sačekušu' mu je navodno napravila Torcida koja je i raspustila zagrebački ogranak.

Na snimci čovjek koji pali tetovažu ima dalmatinski naglasak.

Kako smo neslužbeno doznali, policija istražuje snimku.

Također, poslali smo im upit, a odgovor ćemo objaviti kada stigne.