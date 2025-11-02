Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela 'Sudjelovanje u tučnjavi', protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i predani su pritvorskom nadzorniku
NAPALI GA I ISTUKLI
Dva mladića od 18 i 19 godina teško ozlijedili 26-godišnjaka ispred kafića u Koprivnici
Koprivnički policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom osumnjičenika starosti 18 i 19 godina s koprivničkog područja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Sudjelovanje u tučnjavi“.
Sumnja se da su osumnjičeni u subotu, 1. studenoga oko 3 sata u Koprivnici ispred ugostiteljskog objekta fizički napali 26-godišnjaka, nanijevši mu teške tjelesne ozljede.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Sudjelovanje u tučnjavi“, protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i predani su pritvorskom nadzorniku.
