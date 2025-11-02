Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'

U strukovnoj školi u Zagrebu 8. listopada došlo je do brutalnog napada. Tijekom Dana kruha jedan učenik se derao djevojkama da su “kur*e”. Drugi učenik (17) mu je rekao da prestane i gurnuo ga u zid, piše Jutarnji list.

Nakon nastave, gurnuti učenik ga je dočekao ispred škole s punoljetnim bratom.

- Ideš na udaranje - rekao je stariji brat, tvrdi majka napadnutog mladića.

U parku je počeo pakao. Dječak je dobio snažan udarac u glavu, pa je pao. Napadač mu je gazio lice, razbio mu četiri zuba, slomio nos i vilicu, a od udaraca u trbuh i danas ima modrice. Učenici koji su sve gledali nisu reagirali.

Kada se probudio, bio je u lokvi krvi, dezorijentiran, nije se mogao sjetiti ni imena svojih ukućana. Majka ga je odvela na Rebro i tamo doživjela još jedan šok.

- Napadač je također bio na hitnoj jer je “ozlijedio nogu dok ga je udarao” - tvrdi majka.

Rekao joj je da mu je napad “dobro došao kao trening jer uskoro ima profesionalnu borbu”. Napadnuti mladić je završio na operaciji i u bolnici. Danima je jeo na slamčicu.

Škola je roditeljima ponudila mirenje. Majka je to odbila:

- Dijete su mi skoro u lijesu doveli doma. Nema govora o pomirenju.

Policija je obaviještena, a napadač je prijavio i napadnutog mladića.