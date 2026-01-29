Dva pilota poginula tijekom trenažnog leta na Tajlandu

Vojni zrakoplov srušio se u četvrtak u šumovitom području na sjeveru Tajlanda tijekom trenažnog leta, pri čemu su poginula oba pilota u avionu, prema tajlandskim zračnim snagama i tajlandskim medijima.

"Dva pilota poginula su u nesreći lakog jurišnog zrakoplova AT-6TH jutros tijekom trenažne vježbe", izjavio je glasnogovornik zračnih snaga Jackkrit Thammanvichai.

Lokalni mediji izvijestili su da se zrakoplov dvosjed srušio u pokrajini Chiang Mai.

Vlasti istražuju uzrok nesreće i izašle su na mjesto događaja, izvijestili su mediji.

Šest tajlandskih policajaca poginulo je u travnju prošle godine kada se mali zrakoplov srušio u more tijekom vježbe skakanja iz padobrana u blizini primorskog grada južno od glavnog grada Bangkoka.