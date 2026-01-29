Obavijesti

News

Komentari 0
ISTRAŽUJU TRAGEDIJU

Dva pilota poginula tijekom trenažnog leta na Tajlandu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Dva pilota poginula tijekom trenažnog leta na Tajlandu
Foto: Profimedia

Dva pilota poginula su u nesreći lakog jurišnog zrakoplova AT-6TH jutros tijekom trenažne vježbe", izjavio je glasnogovornik zračnih snaga Jackkrit Thammanvichai.

Admiral

Vojni zrakoplov srušio se u četvrtak u šumovitom području na sjeveru Tajlanda tijekom trenažnog leta, pri čemu su poginula oba pilota u avionu, prema tajlandskim zračnim snagama i tajlandskim medijima.

"Dva pilota poginula su u nesreći lakog jurišnog zrakoplova AT-6TH jutros tijekom trenažne vježbe", izjavio je glasnogovornik zračnih snaga Jackkrit Thammanvichai.

Lokalni mediji izvijestili su da se zrakoplov dvosjed srušio u pokrajini Chiang Mai.

Vlasti istražuju uzrok nesreće i izašle su na mjesto događaja, izvijestili su mediji.

Šest tajlandskih policajaca poginulo je u travnju prošle godine kada se mali zrakoplov srušio u more tijekom vježbe skakanja iz padobrana u blizini primorskog grada južno od glavnog grada Bangkoka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'
PROPUŠTENI POZIV

Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'

Odgovorio je na navode predsjednika Zorana Milanovića koji je ranije rekao da ga je premijer zvao "usred noći, ali da mu se nije javio"
Prognoza: Stiže novi snijeg!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Prognoza: Stiže novi snijeg!

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, snijegom u gorju i promjenom vjetra. Temperature će varirati od 4 do 15 °C, ovisno o regiji.
VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...
STRAŠNA SNIMKA

VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...

Na snimci se vidi kako su radnici bili u blizini skele, srećom, sve je prošlo bez tragedije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026