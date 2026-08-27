Dva radnika u zračnoj luci u Njemačkoj umrla od malarije: 'Komarac je stigao avionom?!'

Dvojica radnika frankfurtske zračne luke preminula su od malarije nakon što se ukupno šestero zaposlenika zarazilo tom ozbiljnom bolešću koju prenose komarci. Njemački zdravstveni dužnosnici vjeruju da je jedan ili više zaraženih komaraca vrste Anopheles stigao u najprometniju njemačku zračnu luku jednim od zrakoplova iz endemskog područja. Ovaj tragičan događaj pokrenuo je opsežnu istragu i ponovno otvorio pitanje opasnosti od unosa tropskih bolesti zračnim prometom, piše BBC.

Prvi slučajevi infekcije otkriveni su još početkom srpnja, a prvi je zaposlenik od posljedica bolesti preminuo kasnije istog mjeseca. Druga žrtva preminula je tijekom kolovoza. Svih šestero zaraženih su muškarci koji su radili na različitim poslovima i u različitim dijelovima zračne luke, što otežava precizno lociranje izvora. Laboratorijske analize potvrdile su da su svi zaraženi najopasnijim oblikom malarije, koji uzrokuje parazit Plasmodium falciparum. Preostala četiri radnika primaju liječničku pomoć. Stručnjaci trenutno analiziraju uzorke krvi kako bi utvrdili je li svih šest osoba zarazio jedan komarac ili se radi o više njih.

Zračna luka postavlja zamke i upozorava zaposlenike

Zračni operater Fraport potvrdio je smrtne slučajeve i izrazio sućut obiteljima preminulih. Kao odgovor na izbijanje zaraze, pokrenuli su sveobuhvatnu informativnu kampanju za sve zaposlenike. U suradnji s Institutom Robert Koch (RKI), njemačkom saveznom agencijom za javno zdravstvo, postavljene su zamke za komarce diljem zračne luke. Uhvaćeni komarci analizirat će se u laboratoriju kako bi se utvrdila njihova vrsta i podrijetlo, što bi moglo pomoći u otkrivanju leta kojim su zaraženi insekti stigli u Frankfurt. Glasnogovornik Fraporta izjavio je za medije da su svi zaposlenici dobili detaljne upute.

​- Svim zaposlenicima dali smo detaljne informacije i potičemo ih da se obrate liječniku ako osjete bilo kakve simptome nalik gripi te da obavezno napomenu gdje rade - poručio je glasnogovornik.

Ured za javno zdravstvo u Frankfurtu, koji vodi istragu, poslao je priopćenje medijima u kojem nastoje umiriti javnost.

"Rizik za stanovništvo Frankfurta procjenjuje se kao vrlo, vrlo nizak. Bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka, prenose je isključivo komarci", stoji u dopisu. Dodali su i kako se rezultati laboratorijskih testova za utvrđivanje izvora zaraze ne očekuju prije nego što prođe nekoliko tjedana.

Rijetka, ali poznata pojava "zračne malarije"

Ovakav način prijenosa bolesti poznat je kao "zračna malarija". Događa se kada se komarci iz endemskih područja transportiraju zrakoplovom i potom ubodu ljude u zračnoj luci ili njezinoj neposrednoj blizini. Iako je pojava iznimno rijetka, ona je znanstveno prepoznat fenomen. Institut Robert Koch istaknuo je da takvi slučajevi mogu dovesti do kašnjenja u postavljanju dijagnoze jer liječnici obično ne sumnjaju na malariju kod pacijenata koji nisu putovali u rizična područja.

"Ako osoba nije putovala, to može odgoditi postavljanje dijagnoze. Kasno otkrivanje bolesti povećava rizik od razvoja teškog oblika", upozorava se u epidemiološkom biltenu instituta. Posljednji zabilježeni slučaj "zračne malarije" u frankfurtskoj zračnoj luci dogodio se 2023. godine, što pokazuje da opasnost, iako mala, nije nova.

*uz korištenje AI-ja