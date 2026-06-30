Dva Slavonca ostala bez gotovo 70.000 eura: Prevaranti su ih preveslali zbog lažnih ulaganja

Dvije osobe prevarene su za novčani iznos oko 68.000 eura, te su podnijele kaznene prijave u vezi kaznenih djela prijevare, izvijestila je u utorak policija u Slavonskom Brodu.

Prvi oštećeni je muškarac (56) sa područja u nadležnosti rada Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje. Nepoznate osobe su ga dovele u zabludu, uvjerivši ga da zarađuje veliki novac trgujući zlatom, naftom i plinom. U cilju povrata navodno zarađenog novca i početnog uloga, muškarac je slijedeći upute neznanca putem internet bankarstva na račun nepoznatog počinitelja uplatio iznos iznad 62.000 eura te je kasnije shvatio da je prevaren.

Drugi oštećeni je muškarac (59) sa područja u nadležnosti rada Policijske postaje Nova Gradiška, koji je na društvenim mrežama pronašao poveznicu na kojoj se nudi ostvarivanje velike dobiti, no potrebno je uložiti novac. Oštećeni je otvorio navedenu poveznicu te popunio tražene podatke.

Potom ga putem mobitela zvalo više osoba koje su tražile uplate novca, obećavajući velike zarade, te je 59-godišnjak po njihovim uputama u više navrata uplaćivao novac na razne račune te tako oštećen za iznos iznad 6000 eura.

Policijski službenici nastavljaju daljnje kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja kaznenih djela prijevare te dostavljaju posebno izvješće kao dopunu kaznenih djela Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.