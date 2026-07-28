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NEMA IZVJEŠĆA O ŠTETI

Dva snažna potresa pogodila kinesku pokrajinu Qinghai

Piše HINA,
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Dva snažna potresa pogodila kinesku pokrajinu Qinghai
Foto: Canva
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Oba potresa dogodila su se na dubini od 10 kilometara, oko 240 kilometra od Xininga, glavnog grada pokrajine Qinghai.

Dva snažna potresa magnitude 5,7 i 5,8 pogodila su u utorak sjeverozapadnu kinesku pokrajinu Qinghai, objavio je kineski seizmološki centar (CENC).

Potres magnitude 5,7 pogodio je okrug Xinghai, priopćio je CENC, a drugi potres magnitude 5,8 pogodio je isti okrug 18 minuta kasnije.

Oba potresa dogodila su se na dubini od 10 kilometara, oko 240 kilometra od Xininga, glavnog grada pokrajine Qinghai.

Zasad nema izvješća o žrtvama ili šteti.

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