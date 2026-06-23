U subotu 20. lipnja, u izvlačenju Lota 7, osvojena su dva dobitka 6+1 u vrijednosti od 25.000,00 eura
Pali novi dobici
Dva sretnika osvojila po 25.000 eura na Lotu 7, večeras se igra za 74 milijuna eura!
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Listići su uplaćeni putem interneta te na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Zagrebu (Trnsko 29). U petak, 19. lipnja, osvojen je dobitak Joker 5 u iznosu od 8.000,00 eura, a listić je uplaćen na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Zagrebu (Jurišićeva 10).
Večeras je novo izvlačenje Eurojackpota u kojem jackpot iznosi 74.000.000,00 eura. U srijedu je izvlačenje Lota 7 u kojem jackpot sada iznosi 1.750.000,00 eura.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+