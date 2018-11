'Dva tjedna mu nisu promijenili pelenu. Počeli su izlaziti crvi...'

Oči djeteta bile su otvorene, zurio je u prazno, izjavila je medicinska sestra na suđenju za ubojstvo Sterlinga Koehna, četveromjesečne bebe koje su djelatnici hitne pronašli mrtvog u stanu njegovih roditelja, Zacharyja Paula Koehna i Cheyanne Harris.

Kada je djelatnici hitne pomoći maknuli pokrivač, iz djeteta su počeli izlaziti crvi. Njegovo tijelo pronađeno je krajem kolovoza 2017. godine, u stanu njegovih roditelja u Alta Visti, gradiću u saveznoj državi Iowi. Oboje roditelja uhićeni su i optuženi su za ubojstvo i zanemarivanje zdravlja djeteta sa smrtnim ishodom.

Par je imao još jedno dijete, dvogodišnju djevojčicu, koja je također bila u stanu kada je Sterling pronađen mrtav.

Djevojčica je bila u dobrom stanju i navodno je dobivala odgovarajuću skrb.

Foto: Facebook

Tužitelj Coleman McAllister na sudu je objasnio da je dječak na sebi imao istu pelenu gotovo dva tjedna.

- Umro je zbog pelenskog osipa. Da, dobro ste čuli, pelenskog osipa - izjavio je tužitelj.

- Pelena je bila potpuno natopljena izmetom i urinom, što je privuklo kukce koji su polagali jaja iz kojih su se razvili crvi. Sterling Koehn zbog toga je dobio teški pelenski osip, a kroz ozlijede na koži u organizam je ušla bakterija Escherichia coli - izjavio je.

Prosecutors said Zachary Koehn left his baby boy in a closed room to rot while he cared for his 2-year-old daughter. https://t.co/j60Ujy2HAS

Autopsijom je utvrđeno da je uzrok smrti pothranjenost, dehidracija i bakterijske infekcije. U trenutku smrti, mališan je imao samo tri kilograma.

Prema izjavi medicinske sestre Toni Friedrich koja je prva došla na mjesto događaja, otac djeteta nije pokazivao nikakve osjećaje.

- Doveo nas je u mračnu, vruću prostoriju u kojoj je ležalo beživotno tijelo djeteta. Njegova odjeća bila je sasvim skorena, a čim smo maknuli pokrivač, poletjele su muhe - izjavila je na sudu.

Foto: Facebook

Jedan od svjedoka na suđenju, Jordan Clark, nekadašnji prijatelj Zacharyja i Cheyanne, na sudu je kazao da uopće nije imao pojma da je par dobio bebu, iako ih je često posjećivao. Clark je na sudu rekao da je par od njega redovito kupovao kristalni kristalni metamfetamin, na koji su tjedno trošili između 20 i 40 dolara.

The friend said on the stand that the Zachary Koehn called the morning of his baby's death saying he had misplaced a black bag containing meth and a scale.



"He made the comment he needed to find it before anyone else did." https://t.co/HZJrhDWNSE