OSTALE PREBACILI U BOLNICU

MJESTO UŽASA Ovdje se čamac prevrnuo u Slavonskom Brodu. Na njemu su bili migranti

SLAVONSKI BROD Policija je iz hladne rijeke izvukla više od deset ljudi, a kako doznajemo, riječ je o migrantima. Troje je mrtvih, rekao je za Hinu zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod Ivan Vuleta
Prevrnuo se čamac u Savi u Slavonskom Brodu u četvrtak rano ujutro, potvrdili su za 24sata iz PU brodsko-posavske. | Foto: Plusportal
