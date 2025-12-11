MJESTO UŽASA Ovdje se čamac prevrnuo u Slavonskom Brodu. Na njemu su bili migranti
SLAVONSKI BROD Policija je iz hladne rijeke izvukla više od deset ljudi, a kako doznajemo, riječ je o migrantima. Troje je mrtvih, rekao je za Hinu zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod Ivan Vuleta
Prevrnuo se čamac u Savi u Slavonskom Brodu u četvrtak rano ujutro, potvrdili su za 24sata iz PU brodsko-posavske. | Foto: Plusportal
