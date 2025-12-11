MJESTO UŽASA Ovdje se čamac prevrnuo u Slavonskom Brodu. Na njemu su bili migranti

Policija je iz hladne rijeke izvukla više od deset ljudi, a kako doznajemo, riječ je o migrantima. Troje je mrtvih, rekao je za Hinu zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod Ivan Vuleta. Unesrećeni su prevezeni u slavonskobrodsku Opću bolnicu "Dr. Josip Benčević". | Foto: Zeljka Gavranovic/PlusPortal