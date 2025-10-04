Obavijesti

DVD Sisak obilježio 160 godina, stiglo im je i novo kombi vozilo

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
DVD Sisak obilježio 160 godina, stiglo im je i novo kombi vozilo
Foto: Sisačko moslavačka županija

Župan Celjak je uz čestitku sisačkim vatrogascima iskazao i posebnu zahvalnost na njihovoj požrtvovnosti i predanosti...

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sisak, osnovano davne 1865. godine, obilježilo je u subotu 160. godišnjicu djelovanja, što ga čini drugim najstarijim vatrogasnom društvom u Hrvatskoj, a uz prigodnu svečanost, sisački DVD dobio je i novo vatrogasno kombi vozilo.

Svečanost je počela vatrogasnom vježbom, nastavljena je mimohodom ulicama Siska i svečanom sjednicom u Sportskoj dvorani Zeleni brijeg. 

Prije početka svečanosti, sisačko-moslavački župan Ivan Celjak uručio je predsjedniku DVD-a Sisak Davoru Rudežu ključeve novog vatrogasnog kombi vozila, vrijednog 40.000 eura, čiju je kupnju financirala Sisačko-moslavačka županija koja je ove godine u proračunu osigurala 300.000 eura za kupnju kombi vozila za 22 DVD-a, među kojima je i sisački DVD.

Župan Celjak je uz čestitku sisačkim vatrogascima iskazao i posebnu zahvalnost na njihovoj požrtvovnosti i predanosti.

“Vi u svakom trenutku riskirate vlastite živote kako biste spašavali naše živote. Zato vas cijenimo i zato vam se divimo. Veliki je značaj dobrovoljnih vatrogasnih društava, jer DVD-i su često nositelji društvenog života u ruralnim sredinama gdje se okupljaju i djeca i osobe zrelije dobi. Djeca kroz vatrogastvo razvijaju osjećaj odgovornosti i discipline”, rekao je Celjak.

Predsjednik sisačkog DVD-a Davor Rudež je, zahvalivši pokroviteljima i donatorima, istaknuo da su od osnivanja Društva pa sve do danas, u DVD-u Sisak stasale mnoge generacije sisačkih vatrogasaca pa tako Društvo danas ima 104 člana.

Za obnovu 41 vatrogasnog objekta stradalog u potresu, čija je obnova već počela, iz državnog proračuna osigurano je 12,3 milijuna eura, stoji u priopćenju. Kako su naglasili iz Sisačko-moslavačke županije, riječ je o povijesnom ulaganju u vatrogastvo kojim će se značajno poboljšati uvjeti rada, povećati operativna spremnost i ojačati kapaciteti dobrovoljnih vatrogasnih društava u toj županiji. 

Na svečanoj sjednici bili su i gradonačelnik Sisak Domagoj Orlić, glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković i drugi.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
