NEVJEROJATNA TRAGEDIJA

Dvije Australke autom udarile klokana na autocesti. Pokušale pomoći, usmrtio ih drugi vozač

Piše 24sata,
Foto: Stringer/REUTERS (ilustracija)

Dok su izlazile iz automobila kako bi mu pružile pomoć, naišao je drugi vozač koji ih je opazio prekasno

Dvije 30-godišnjakinje preminule su u sjevernom Melbourneu u četvrtak navečer nakon što su pokušavale pomoći ozlijeđenom klokanom na prometnoj autocesti, prenosi The Guardian.

Nesretne žene zaustavile su vozilo na mračnoj dionici autoceste u blizini Craigieburna nakon što su udarile klokana. Dok su izlazile iz automobila kako bi mu pružile pomoć, naišao je drugi vozač koji ih je opazio prekasno. U pokušaju da izbjegne sudar, skrenuo je vozilo i udario obje žene, vozeći velikom brzinom.

Jedna žena je preminula na mjestu nesreće, dok je druga avionom prevezena u bolnicu, no, unatoč naporima liječnika, preminula je ubrzo kasnije.

Vozač koji je izazvao tragediju ostao je na licu mjesta te je u potpunosti surađivao s policijom, koja je odmah pokrenula istragu.

Policijski službenik, zamjenik pomoćnika za cestovnu policiju Glenn Weir, upozorio je javnost na ozbiljnu opasnost od zaustavljanja na autocesti, posebno noću i po lošim vremenskim uvjetima. Naglasio je da je takvo ponašanje iznimno rizično te je apelirao da se, u slučaju ozlijeđene divlje životinje, umjesto osobnog uključivanja, odmah pozove ovlaštena služba za spašavanje životinja.

Predstavnici organizacija za zaštitu divljih životinja pridružili su se apelima upozoravajući javnost da, bez obzira na suosjećanje, vlastitu sigurnost uvijek treba staviti na prvo mjesto.

