OTKRILI SU TKO JE

Velika potraga u Australiji za ubojicom policajaca: 'Bio je pristojan, sve do Covida...'

Velika potraga u Australiji za ubojicom policajaca: 'Bio je pristojan, sve do Covida...'
Do pucnjave je navodno došlo kada su policajci ušli u autobus kako bi ga pretražili

U australskoj saveznoj državi Victoriji traga se za muškarcem koji je optužen da je na svom imanju ubio dva policajca i trećeg ranio. Radi se o Deziju Birdu Freemanu (56), teoretičaru zavjere i samoprozvanom "suverenom građaninu" koji odbacuje autoritet države i zakona, potvrdila je policija, piše BBC.

Susjedi kažu da Freeman s obitelji živi u autobusu na imanju od 20 hektara na periferiji Porepunkaha. Mještani su izjavili da su mislili kako na imanju, u nekoj vrsti ograđenog kompleksa s velikom kapijom i nadzornim kamerama, živi više ljudi. Do pucnjave je navodno došlo kada su policajci ušli u autobus kako bi ga pretražili. Freeman je posljednji put viđen kako bježi u obližnje gusto grmlje.

Freeman ima dugu povijest u policiji, a svoju mržnju iznosi kroz online objave. Policiju je nazvao "terorističkim nasilnicima", a jednog je suca pokušao uhititi. Nešto prije strašnog ubojstva policajaca, njegova supruga požalila se na njegovo čudno ponašanje. Prema riječima poznanika i prijatelja, bio je pristojan i ljubazan, a takvo ekstremno i neobično ponašanje krenulo je tijekom pandemije Covida.

Odbijao je nositi maske za lice, cijepljenje i sve je otvorenije izražavao nepovjerenje prema vladinim ograničenjima, koja su u Victoriji bila posebno stroga.

- Od sasvim običnog seoskog tipa... normalnog tipa kojeg biste stalno viđali u lokalnom nogometnom klubu, postao je prilično čudan tip. Upao je u neku zečju rupu i nekako nestao s radara - rekao je jedan njegov poznanik.

Godine 2021. Freeman je bio uključen u pokušaj da se tadašnjem državnom premijeru Danielu Andrewsu sudi za izdaju. Uhićen je ispred suda u Victoriji, gdje se okupilo oko 250 protuvladinih prosvjednika.

- Izmislit će neke psovke o meni, prijatelju, jer sam im se suprotstavio - govorio je okupljenima tijekom uhićenja, a slučaj izdaje sud je odbacio.

Jedan od slučajeva koji se izdvaja je kada je Freeman pokušao uhititi suca tijekom sudskog postupka, a potom i policajca. 

- Ponašate se opresivno. Morate odstupiti, a sada ste u mom pritvoru i uhićeni. Ne možete slobodno otići - rekao je sucu.

Zatim je naredio policajcu da uhiti suca, a kada je policajac odbio, Freeman je rekao da je i on uhićen. Ignorirali su ga.

