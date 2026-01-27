Obavijesti

Dvije bebe umrle: Povlači se poznata dječja hrana u Europi

Foto: Anthony Devlin/PRESS ASSOCIATION

Iako zasad nema službene potvrde da je upravo ta hrana izravni uzrok smrti, nadležna tijela provode detaljne analize kako bi se utvrdile sve okolnosti

Zdravstvene vlasti u više europskih zemalja pokrenule su opsežnu istragu nakon što je s tržišta povučeno više serija dječje hrane i mliječnih formula poznatih proizvođača. Odluka o povlačenju uslijedila je nakon prijavljenih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija kod dojenčadi, a u Francuskoj se istražuje i moguća povezanost s tragičnom smrću dviju beba.

Naime, djeca su konzumirala mliječnu formulu koja je naknadno identificirana kao potencijalno rizična. Iako zasad nema službene potvrde da je upravo ta hrana izravni uzrok smrti, nadležna tijela provode detaljne analize kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Sumnja se da su određene serije proizvoda bile kontaminirane toksinom cereulidom, koji proizvodi bakterija Bacillus cereus. Riječ je o toksinu koji može uzrokovati ozbiljne probavne smetnje, povraćanje, proljev i dehidraciju, a kod vrlo male djece i teže komplikacije. Upravo zbog osjetljivosti dojenčadi, zdravstvene službe reagirale su brzo i preventivno.

Foto: HAPIH

Povlačenje proizvoda zahvatilo je više država Europske unije, ali i tržišta izvan Europe, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo. Proizvodi su se prodavali u ljekarnama, specijaliziranim trgovinama i velikim trgovačkim lancima, a roditeljima je upućen poziv da provjere serijske brojeve i odmah prestanu koristiti sporne proizvode.

Jedan od zabilježenih slučajeva bolesti dogodio se i u Belgiji, gdje je dojenče hospitalizirano s izraženim simptomima, no nakon liječničke skrbi stanje mu se stabiliziralo. Taj slučaj dodatno je potaknuo zabrinutost javnosti i ubrzao donošenje odluka o povlačenju hrane.

Preliminarni rezultati istrage upućuju na to da je izvor problema povezan s jednim od sastojaka korištenih u proizvodnji, a koji je dobavljen od vanjskog dobavljača. Zbog toga se sada provode dodatne kontrole u lancu opskrbe, a proizvođači su najavili pojačane mjere sigurnosti i interne provjere proizvodnih procesa.

Nadležne zdravstvene agencije ističu da je povlačenje proizvoda preventivna mjera te naglašavaju kako je sigurnost djece apsolutni prioritet. Roditeljima se savjetuje da se u slučaju bilo kakvih simptoma kod djece odmah obrate liječniku, osobito ako su koristili formulu obuhvaćenu opozivom.

Istraga je i dalje u tijeku, a konačni rezultati laboratorijskih analiza trebali bi pokazati postoji li izravna veza između povučenih proizvoda i tragičnih ishoda. Do tada, europske institucije i nacionalna tijela pozivaju na oprez, ali i na smirenost, ističući da se ovakve situacije rješavaju prema najstrožim sigurnosnim protokolima.

Što je Cereulid?

Cereulid je toplinski stabilan toksin koji proizvodi bakterija Bacillus cereus, a može se razvijati u hrani. Najčešći simptomi moguće infekcije su povraćanje i proljev koji se javljaju vrlo brzo nakon konzumacije mlijeka – između 30 minuta i tri sata, a simptomi su vrlo slični želučanoj virozi.

