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VIDEO: STOTA OBLJETNICA SMRTI

Dvije dosad neviđene Monetove slike idu na dražbu u Parizu

Piše HINA,
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Dvije dosad neviđene Monetove slike idu na dražbu u Parizu
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Foto: Abdul Saboor
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Dvije neprocjenjive Monetove slike, uključujući "Perunike" s najvišom procjenom u Francuskoj, bit će ponuđene na dražbi u Parizu sljedećeg mjeseca, a prodaja se poklapa s obilježavanjem stote obljetnice umjetnikove smrti.

Dvije slike impresionističkoga majstora Claudea Moneta, koje nikada nisu bile javno izložene, bit će prodane idućeg mjeseca u Parizu u organizaciji bogate obitelji Schlumberger iz Francuske, objavila je u četvrtak aukcijska kuća Sotheby's. „Perunike” (Iris), velika slika koju je Monet dovršio pred kraj života, procijenjena je na 22 do 30 milijuna eura, što je „najviša procjena ikada dana za neku sliku ponuđenu na dražbi u Francuskoj”, priopćio je Sotheby's predstavljajući prodaju u svojem pariškom sjedištu.

Slika nikada nije napustila dom obitelji Schlumberger u Parizu otkako ju je nabavila Jeanne Schlumberger (1889. – 1983.), koju je suvoditelj Sotheby'sova odjela za umjetnine Thomas Bompard opisao kao „vrsnu kolekcionarku umjetnina”.

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Slika Moneta na aukciji VIDEO
Slika Moneta na aukciji | Video: 24sata/Reuters

Uz „Perunike”, na dražbi 22. listopada naći će se još tri Monetova platna, među kojima je i „Žalosna vrba” (Saule Pleureur), procijenjena na 9 do 12 milijuna eura.

Prodaja se održava u godini u kojoj se obilježava stota obljetnica Monetove smrti 5. prosinca 1926., što se komemorira dvjema pariškim izložbama koje se otvaraju krajem rujna: „Monet, slikanje vremena” i „Priče o krajolicima, od Moneta do Hockneyja”.

Sotheby's Paris unveils a private collection of Impressionist and Modern Masterpieces
Foto: Abdul Saboor

Kolekcija obitelji Schlumberger, koja će prije prodaje biti izložena u Hong Kongu i New Yorku, uključuje i tri djela Paula Cézannea, među kojima je i „Farma” (La Ferme), „najveće umjetnikovo djelo ikada ponuđeno na dražbi”, čija je vrijednost procijenjena na 600.000 do 800.000 eura.

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