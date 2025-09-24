Obavijesti

Dvije eksplozije u Oslu. Policija pronašla jugoslavenske granate blizu izraelskog veleposlanstva

Foto: Profimedia

Zapovjednik intervencije kaže da postoji opravdana sumnja da je u događaju bilo više ljudi nad kojima policija trenutačno nema kontrolu. Policija je navela da postoji mogućnost da se radilo o sukobu bandi

U utorak navečer norvešku prijestolnicu potresle su dvije eksplozije u Pilestredetu u Bislettu, središnjem dijelu grada, blizu izraelskog i gruzijskog veleposlanstva. Na mjestu događaja pronađena je i neeksplodirana jugoslavenska M75 ručna bomba. Policija je kasno u utorak priopćila da je jedan osumnjičen uhićen, a još dvoje privedeno.

Prema informacijama TV 2 i Aftenpostena, policija je uhitila dječaka 2012. godište, dakle star 13 godina. Policija je zamolila susjede da ne prilaze prozorima, a građane uputila da izbjegavaju to područje. Situacija je opisana kao nejasna. Hitna obavijest poslana je nekoliko stanovnicima Osla.

Foto: Profimedia

Ručna bomba koju je pronašla policija deaktivirana je kontroliranom detonacijom oko 21:44. Zapovjednik intervencije kaže da postoji opravdana sumnja da je u događaju bilo više ljudi nad kojima policija trenutačno nema kontrolu. Policija je navela da postoji mogućnost da se radilo o sukobu bandi.

– Imamo određeni pregled situacije, ali intenzivno radimo na širem razumijevanju događaja - objavila je policija. Skandinavija, prvenstveno Švedska je na udaru nasilja i sukoba između bandi. Nekada jedan od najsigurnijih kutaka svijeta, sada se suočava sa sve većim porastom kriminala, no go zonama i sukobima iz kriminalnog miljea. Djeca nisu pošteđena, štoviše kriminalci ih često koriste za ulične obračune, dilanje i napade. 

DRAMA U SKANDINAVIJI Zračna luka u Oslu zatvorena zbog drona! Dronovi ranije izazvali kaos u Kopenhagenu...
Zračna luka u Oslu zatvorena zbog drona! Dronovi ranije izazvali kaos u Kopenhagenu...

U siječnju 2025. godine, Švedska je zabilježila 32 bombaška napada, uglavnom u gradovima poput Gothenburga, Malmöa i Stockholma. Ovi napadi često su povezani s obračunima između suparničkih kriminalnih skupina koje se natječu za kontrolu teritorija i ilegalnih tržišta.

U Norveškoj je nasilje povezano s bandama u porastu, što zabrinjava vlasti i zajednicu. Mladi ljudi, uključujući maloljetnike, sve se više regrutiraju za sudjelovanje u nasilnim djelima, često putem društvenih mreža, u praksi poznatoj kao "violence-as-a-service".

