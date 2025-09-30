Kad su shvatila da se radi o prijevarama, sve su prijavile policiji. Ostale su bez više od 72.000 eura
INTERNETSKA KRAĐA
Dvije žene ostale bez više od 70.000 €: Jednoj je 'policajka' naredila hitnu uplatu novca
Policija je zaprimila dvije prijave od žene iz Srbije (42) i žene iz Hrvatske (69) koje sumnjaju da su prevarene. Mlađa je dobila poziv od nepoznate osobe, koja joj se predstavila kao policijski službenik. Tražila je od nje određene radnje i uplatu novca, a žena je to učinila, piše primorsko-goranska policija.
U drugom slučaju, 69-godišnjakinja je putem Interneta stupila u kontakt s više nepoznatih osoba koje su joj obećale zaradu trgovanjem plemenitim metalima i robom. Više je puta uplatila novac i ostala bez njega.
Kad su shvatila da se radi o prijevarama, sve su prijavile policiji. Ostale su bez više od 72.000 eura.
