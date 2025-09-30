VIDEO Na televiziji priznao da je ubio majku i oca. Tvrdi da je to bilo iz milosrđa: Ugušio ih je...

Amerikanac Lorenz Kraus (53) uhićen je nakon što je u bizarnom televizijskom intervjuu priznao da je 2017. godine ubio svoje roditelje i zakopao ih u dvorištu obiteljske kuće u Albanyju, u saveznoj državi New York. Svoj čin opisao je kao "djelo milosrđa", tvrdio je da je ispunio dužnost prema ostarjelim roditeljima, Franzu i Theresiji Kraus. Uhitili su ga odmah nakon intervjua, na parkiralištu televizijske postaje, piše CNN.

Prema Krausovom priznanju, ubio ih je 'nekad u kolovozu 2017. godine'. Kao svoj razlog naveo je njihovo sve lošije zdravstveno stanje, majka mu je nedavno pala i ozlijedila se, a otac nakon operacije mrene više nije mogao voziti. Kazao je i kako ima rodbinu oboljelu od Alzheimera s majčine i očeve strane, što je za njega bio dodatni razlog da napravi što je napravio...

Naglasimo kako par nije bio smrtno bolestan, nisu tražili da od Lorenza da ih usmrti.

- Moja briga za njihovu patnju bila je najvažnija - tvrdi Kraus. Tvrdi da su roditelji znali da 'stvari idu nizbrdo', pa je on odlučio djelovati. Vjeruje kako je napravio ispravnu stvar.

Prvo je rukama ugušio oca. Kaže kako je sve bilo brzo gotovo.

Kazao je kako je njegova majka zatim nekoliko sati držala glavu na očevim prsima, nakon čega je 'dovršio i nju' koristeći uže. Tijela je ostavio u kući nekoliko dana prije nego što ih je zakopao u vrtu. Pored majčinog groba kasnije je zasadio stablo breskve.

Nakon ubojstava, Kraus je susjedima i rodbini rekao da su se njegovi roditelji preselili u Njemačku. Godinama nitko nije sumnjao u njegovu priču. U međuvremenu, socijalne naknade i mirovine Franza i Theresije nastavile su stizati na njihove račune. Istraga je kasnije pokazala da je Kraus koristio ta sredstva za osobne potrebe.

Sumnja se prvi put pojavila u veljači 2020. godine, kada je daljnji rođak zatražio provjeru dobrobiti starijeg para. Policija je tada posjetila kuću, no susjed im je ponovio priču o preseljenju u inozemstvo, pa je slučaj zatvoren.

Ključni trenutak dogodio se u svibnju ove godine, kada je Uprava za socijalno osiguranje kontaktirala policiju u Albanyju. Bilo im je sumnjivo što par godinama prima uplate, a nitko ih nije vidio niti čuo. To je pokrenulo istragu o financijskim malverzacijama, koja je Lorenza Krausa stavila u središte pozornosti.

Policija je ponovno ispitala Krausa, a njegove izjave pobudile su dovoljno sumnje da se pokrene detaljna pretraga imanja na adresi 6 Crestwood Court. Istražitelji su proveli tri dana na lokaciji, koristeći bagere i drugi alat. Prošlog tjedna otkrili su ljudske ostatke na imanju.

Netom nakon otkrića tijela, Kraus je kontaktirao više TV kuća, a u intervjuu za WRBG priznao je svoje zločine...