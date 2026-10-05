'Dvije žene u Predsjedništvu BiH mogu biti znak buduće modernizacije politike u BiH'

Nova članica Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda je Darijana Filipović. Na nedjeljnim izborima dobila je glasove malo manje od 110.000 birača i pobijedila Slavena Kovačevića, predstavnika Demokratske fronte Željka Komšića te kandidata oporbene hrvatske petorke Zdenka Lučića. Njezin izbor predstavlja povratak HDZ-a BiH u državni vrh nakon osam godina. Politički put počela je u stranačkoj mladeži, nakon čega je napredovala kroz strukture HDZ-a BiH. Bila je zastupnica u Parlamentu Federacije BiH od 2014., a četiri godine kasnije ulazi u Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. U međuvremenu je stigla i do stranačkog vrha te obnaša dužnost dopredsjednice HDZ-a BiH.