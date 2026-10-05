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'Dvije žene u Predsjedništvu BiH mogu biti znak buduće modernizacije politike u BiH'

Piše Snježana Krnetić,
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'Dvije žene u Predsjedništvu BiH mogu biti znak buduće modernizacije politike u BiH'
Foto: Denis Kapetanovic
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Darijana Filipović nova je članica Predsjedništva BiH. 'Žene uvijek mijenjaju način donošenja odluka', kazao je analitičar Gjenero

Nova članica Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda je Darijana Filipović. Na nedjeljnim izborima dobila je glasove malo manje od 110.000 birača i pobijedila Slavena Kovačevića, predstavnika Demokratske fronte Željka Komšića te kandidata oporbene hrvatske petorke Zdenka Lučića. Njezin izbor predstavlja povratak HDZ-a BiH u državni vrh nakon osam godina. Politički put počela je u stranačkoj mladeži, nakon čega je napredovala kroz strukture HDZ-a BiH. Bila je zastupnica u Parlamentu Federacije BiH od 2014., a četiri godine kasnije ulazi u Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. U međuvremenu je stigla i do stranačkog vrha te obnaša dužnost dopredsjednice HDZ-a BiH.

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