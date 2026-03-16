Dvojac iz Biograda pao s drogom: Imali su 150 grama trave i 70 grama speeda

Policijski službenici Policijske postaje Biograd uspješno su dovršili kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 48 i 25 godina. Policija ih sumnjiči da su se bavili neovlaštenom proizvodnjom i prometom drogama na biogradskom području.Istražitelji su 12. ožujka 2026. godine pretresli dom i ostale prostorije koje osumnjičenici koriste.

Foto: PU zadarska

Tijekom pretrage policajci su pronašli i zaplijenili značajne količine narkotika: oko 147,8 grama marihuane te oko 71 gram amfetamina, u narodu poznatijeg kao speed. Uz drogu su pronašli i dvije digitalne vage koje služe za precizno mjerenje i pakiranje opojnih sredstava.

Istražitelji su detaljnom obradom utvrdili da je mlađi osumnjičenik, 25-godišnjak, u proteklom razdoblju aktivno prodavao drogu na tržištu. On je u najmanje četiri navrata krajnjim kupcima preprodao različite količine narkotika kako bi ostvario protupravnu imovinsku korist.

Nakon što su prikupili sve dokaze, policajci su protiv obojice muškaraca podnijeli kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru. Dvojac se sada suočava s ozbiljnim optužbama za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, za što su predviđene stroge zakonske kazne.