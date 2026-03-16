PRETRESLI IM DOM

Dvojac iz Biograda pao s drogom: Imali su 150 grama trave i 70 grama speeda

Piše Marta Divjak,
Dvojac iz Biograda pao s drogom: Imali su 150 grama trave i 70 grama speeda
Foto: PU zadarska

Policijska istraga je potvrdila da je 25-godišnjak u četiri navrata preprodao drogu kupcima radi zarade

Policijski službenici Policijske postaje Biograd uspješno su dovršili kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 48 i 25 godina. Policija ih sumnjiči da su se bavili neovlaštenom proizvodnjom i prometom drogama na biogradskom području.Istražitelji su 12. ožujka 2026. godine pretresli dom i ostale prostorije koje osumnjičenici koriste.

Foto: PU zadarska

Tijekom pretrage policajci su pronašli i zaplijenili značajne količine narkotika: oko 147,8 grama marihuane te oko 71 gram amfetamina, u narodu poznatijeg kao speed. Uz drogu su pronašli i dvije digitalne vage koje služe za precizno mjerenje i pakiranje opojnih sredstava.

OTKRILI LABORATORIJ FOTO Velika akcija na obali: Policija od Solina do Hvara uhitila čak sedam dilera
FOTO Velika akcija na obali: Policija od Solina do Hvara uhitila čak sedam dilera

Istražitelji su detaljnom obradom utvrdili da je mlađi osumnjičenik, 25-godišnjak, u proteklom razdoblju aktivno prodavao drogu na tržištu. On je u najmanje četiri navrata krajnjim kupcima preprodao različite količine narkotika kako bi ostvario protupravnu imovinsku korist.

Foto: PU zadarska

Nakon što su prikupili sve dokaze, policajci su protiv obojice muškaraca podnijeli kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru. Dvojac se sada suočava s ozbiljnim optužbama za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, za što su predviđene stroge zakonske kazne.

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...
SEKS I POVJERENJE

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...

Slavonca (41) u svijet swinganja uvukao je par iz Baranje. 'Nekad smo se upoznavali po partyjima na raznim lokacijama, u luksuznim hotelima, privatnim vilama. Danas se upoznajemo preko interneta'
Trump razmišlja o slanju vojnika. Cilj je bitan otok
IZ MINUTE U MINUTU

Trump razmišlja o slanju vojnika. Cilj je bitan otok

Pratite događaje američko-izraelskog rata protiv Irana, koji se od 28. veljače proširio diljem Bliskog istoka
VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'
PEKAR IZ SNOVA

VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'

Na cijelom sjeverozapadu Imotske krajine nema ni jedne trgovine. Srećom, pekar Marko svako jutro kombijem kruh raznosi kilometrima daleko, od zaseoka do zaseoka, a ljudi su mu neizmjerno zahvalni

